Экономика 23.01.2020 19:45 Новости компаний
0
23.01.2020 19:45 Новости компаний
ДомКлик от Сбербанка запустил онлайн-сообщество жильцов для каждого многоквартирного дома по всей России. Теперь каждый житель России сможет найти свой многоквартирный дом на DomClick.ru и вступить в сообщество жильцов.
Сообщество позволяет жильцам домов общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и оплачивать услуги ЖКХ.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, сервис также позволяет подписаться на новые объявления и своевременно узнавать о появлении новых предложений о продаже квартиры в выбранном доме. Покупатели недвижимости смогут узнать правдивую информацию напрямую от жильцов и определиться с выбором дома и района для жизни.
На DomClick.ru собрана самая большая база многоквартирных домов в России и более 100 000 отзывов о домах. Найти сообщество жильцов своего или интересующего для покупки дома можно в разделе «Мой дом» на DomClick.ru
Реклама
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка23.01.2020 13:06
Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий информационной безопасности на технологиях BIG DATA22.01.2020 15:55
Цифры не сходятся: статистики и судебные приставы разошлись в оценке долга по зарплате в Волгоградской области22.01.2020 11:01
Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»21.01.2020 17:45
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию21.01.2020 12:45
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ21.01.2020 11:34
Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»21.01.2020 09:34
На «Красном Октябре» началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады»20.01.2020 12:35
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы17.01.2020 12:48
Реалии: подача заявки на ипотеку от Сбербанка через сервис «ДомКлик»17.01.2020 09:52
Поволжский банк Сбербанка представил новый счет16.01.2020 17:26
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%16.01.2020 11:59
В Волгоградской области фальсификат выдавали за сливочное масло16.01.2020 10:20
Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПК15.01.2020 16:44
Сталевары «Красного Октября» перевыполнили показатели по производству жидкой стали в декабре15.01.2020 16:27
Реклама