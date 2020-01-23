Экономика

ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России

Экономика 23.01.2020 19:45 Новости компаний
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23.01.2020 19:45 Новости компаний


ДомКлик от Сбербанка запустил онлайн-сообщество жильцов для каждого многоквартирного дома по всей России. Теперь каждый житель России сможет найти свой многоквартирный дом на DomClick.ru и вступить в сообщество жильцов.
Сообщество позволяет жильцам домов общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и оплачивать услуги ЖКХ. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, сервис также позволяет подписаться на новые объявления и своевременно узнавать о появлении новых предложений о продаже квартиры в выбранном доме. Покупатели недвижимости смогут узнать правдивую информацию напрямую от жильцов и определиться с выбором дома и района для жизни.
На DomClick.ru собрана самая большая база многоквартирных домов в России и более 100 000 отзывов о домах. Найти сообщество жильцов своего или интересующего для покупки дома можно в разделе «Мой дом» на DomClick.ru 

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