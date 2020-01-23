



Губернатор Волгоградской области утвердил перечень должностных лиц, ответственных за достижение значений показателей для оценки эффективности своей деятельности и органов исполнительной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликовано соответствующее постановление главы администрации региона. Больше всего обязанностей взвалили на заместителя губернатора Анну Писемскую. Она будет курировать создание высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение количества индивидуальных предпринимателей, производительности труда, объема инвестиций. Ответственным куратором за уровень доверия к власти и президенту России утвержден заместитель губернатора Геннадий Шевцов, а ответственным органом – комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. Замгубернатора и председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков будет нести ответственность за уровень бедности вместе с облкомзащиты, облкомэкономразвития, облпромторгом, облкомсельхозом, облздравом, облстроем, облтуризмом, облкомобразования и облкомкультуры. Первый заместитель главы региона Валерий Бахин с облздравом – за ожидаемую продолжительность жизни при рождении. А заместитель губернатора Зина Мержоева ответит за уровень образования вместе с профильным комитетом. Соисполнителями ключевых показателей определены также местные администрации.

Губернатору Волгоградской области подготовят доклад о достигнутых успехах или проблемах при достижении показателей до 25 марта. При этом чиновники должны составить дорожную карту действий на несколько лет вперед, где детально расшифруют, как будет происходить движение вперед.



