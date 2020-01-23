



Передачу частному лицу 16000 кв.метров земли в границах природного парка в Волгоградской области суд признал незаконной. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Нехаевский районный суд по иску надзорного ведомства признал право собственности предпринимателя на земельные участки отсутствующим, а их образование - незаконным.

Судом установлено, что администрация Нехаевского района предоставила за 16 тысяч рублей одному из местных предпринимателей в собственность без проведения торгов три земельных участка общей площадью более 16 000 кв.м. на территории Захоперского сельского поселения, т.е фактически оценив за тысячу рублей 1000 кв.м. земли в природном парке.

Указанные земельные участки, как установили прокуроры, входят в границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Нижнехоперский" и являются государственной собственностью Волгоградской области. Орган местного самоуправления не наделен полномочиями по распоряжению указанными земельными участками.

Коммерсант обжаловал решение Нехаевского районного суда в апелляционной инстанции, но Волгоградский областной суд оставил решение без изменения.



