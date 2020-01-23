Общество

В Волгоградской области власти района отдали бизнесмену земли природного парка

Общество 23.01.2020 10:12
7
23.01.2020 10:12


Передачу частному лицу 16000 кв.метров земли в границах природного парка в Волгоградской области суд признал незаконной. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Нехаевский районный суд по иску надзорного ведомства признал право собственности предпринимателя на земельные участки отсутствующим, а их образование - незаконным. 
Судом установлено, что администрация Нехаевского района предоставила за 16 тысяч рублей одному из местных предпринимателей в собственность без проведения торгов три земельных участка общей площадью более 16 000 кв.м. на территории Захоперского сельского поселения, т.е фактически оценив за тысячу рублей 1000 кв.м. земли в природном парке.
Указанные земельные участки, как установили прокуроры, входят в границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Нижнехоперский" и являются государственной собственностью Волгоградской области. Орган местного самоуправления не наделен полномочиями по распоряжению указанными земельными участками.
Коммерсант обжаловал решение Нехаевского районного суда в апелляционной инстанции, но Волгоградский областной суд оставил решение без изменения. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
23.01.2020 13:15
Общество 23.01.2020 13:15
2 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2020 11:54
Общество 23.01.2020 11:54
5 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2020 11:33
Общество 23.01.2020 11:33
17 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2020 11:10
Общество 23.01.2020 11:10
2 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2020 10:54
Общество 23.01.2020 10:54
1 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2020 09:34
Общество 23.01.2020 09:34
4 Обсудить

0
Далее
Общество
23.01.2020 08:32
Общество 23.01.2020 08:32
31 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 21:26
Общество 22.01.2020 21:26
16 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 18:22
Общество 22.01.2020 18:22
17 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 17:15
Общество 22.01.2020 17:15
7 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:58
Общество 22.01.2020 16:58
2 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:57
Общество 22.01.2020 16:57
0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:39
Общество 22.01.2020 16:39
Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 16:27
Общество 22.01.2020 16:27
6 Обсудить

0
Далее
Общество
22.01.2020 15:48
Общество 22.01.2020 15:48
1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:15
Очередной суд признал сговор администрации Волгограда и похоронного монополистаСмотреть фотографии
12:22
Жительница Волгоградской области попала в кредитное рабство после звонка мошенникаСмотреть фотографии
11:54
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасатьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособийСмотреть фотографии
11:12
О митингах и вредных привычках поговорят на первом в 2020 году заседании Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
11:10
Самая пожилая жительница Волгоградской области родилась за семь лет до революцииСмотреть фотографии
10:54
«Почтовые муки»: жители центра Волгограда пожаловались на хаотичную доставку посылокСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области власти района отдали бизнесмену земли природного паркаСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде купившего биткоины на 15 млн рублей наркоторговца ждет судСмотреть фотографии
09:34
Чиновники Волгоградской области выбрали новый цвет для автомобилей бизнес-классаСмотреть фотографии
08:32
Больше нормы в 300 раз: в Волгоградской области в «незамерзайке» нашли смертельную дозу метанолаСмотреть фотографии
21:26
К бесам и семейным ссорам: Волгоградская облдума закупает вилки и ложкиСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде мошенник заработал миллион рублей за «помощь» в поступлении в академию МВДСмотреть фотографии
18:22
В квартире сироты из Волгограда, за которую вступился глава СКР Бастрыкин, появились газ и горячая вода Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгограде концессионера заставили убрать свалки в ЦПКиОСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплатеСмотреть фотографии
16:27
В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадутСмотреть фотографии
14:56
Шестеро в деле: история наглой кражи трубопропровода под Волгоградом обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области хотят запретить митинги на трамвайных путяхСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде на остановках появились песочницыСмотреть фотографии
14:06
Жителей Волгограда предупредили об ужасах нового коронавирусаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде проблемный жилой комплекс с райским названием готовят к досрочной сдачеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Дубам - дубец?: вслед за строительством продолжения моста через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме придется заново сажать леса Смотреть фотографии
12:03
"Прощай, Дом молодежи": в Волгограде разрушенное наследие 90-х продали по дешевкеСмотреть фотографии
11:27
УФСБ и полиция задержали теневого владельца эконом-магазина одежды и обуви под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Цифры не сходятся: статистики и судебные приставы разошлись в оценке долга по зарплате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Малыши города Котельниково познакомились с новым детским садомСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде группа юристов-аферистов обманула более 50 пенсионеров и малоимущих Смотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Мэр Саратова в Волгограде искал подрядчиков для ремонта дорогСмотреть фотографии
21:45
В Волгограде заживо сгорели двое мужчинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 