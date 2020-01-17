Происшествия

«Одну украли, другие сломали»: в Волжском вандалы снова порезвились с новогодними фигурами

Происшествия 17.01.2020 09:38
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17.01.2020 09:38


В Волжском напротив рынка 10/16 снова похитили новогоднюю композицию – светодиодный шар. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, остальные фигуры неизвестные сломали. В мэрии просят свидетелей случившегося или тех, кто обладает важной информацией, поделиться сведениями по телефону 8-905-335-08-07. Для тех, кто поможет выйти на след злоумышленников, объявлено денежное вознаграждение. 
Между тем, напомним, ранее на площади Строителей в Волжском украли светодиодного олененка, похитители до сих пор не найдены. В администрации города подозревают, что светодиодные украшения уже оказались на чьей-то даче или в частном доме в СНТ или близлежащих районах Волгоградской области. 
Фото группы Открытый Волжский вконтакте. 

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