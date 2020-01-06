Общество 06.01.2020 11:01
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06.01.2020 11:01
Сегодня жители Волгограда почтили память своих земляков, погибших в боевых действиях на Северном Кавказе. Как сообщает ИА «Высота 102», на траурный митинг к памятнику погибшим в Дзержинском районе Волгограда пришли сотни военных, в их числе и участники боевых операций 25-летней давности. Среди них были и те, кто не дождался своих родных с той войны. Они встретились, чтобы вспомнить своих и обнять выживших и доживших.
Четверть века назад 225-гвардейский мотострелковый полк под командованием генерала Льва Рохлина участвовал в штурме центра Грозного. В тот день многие не вернулись из боя. Более 3 тысяч солдат, сержантов и офицеров награждены боевыми медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова». 1070 человек получили орден Мужества, 110 – орден за заслуги перед Отечеством. 13 военнослужащих, из них 6 посмертно стали Героями Российской Федерации.
Памятник погибшим в Чечне воинам был открыт в Волгограде в 1996 году по инициативе Льва Рохлина на пожертвования военных. На плитах высечены имена 503 воинов.
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