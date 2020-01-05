Происшествия

На трассе Москва-Волгоград «десятка» попала под "КАМАЗ"

Происшествия 05.01.2020 10:00
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05.01.2020 10:00


В Волгоградской области водитель отечественной легковушки чудом выжил в ДТП с "КАМАЗом", однако попал в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне около восьми часов вечера. 44-летний водитель  «ВАЗ  21103», двигаясь по 827 км автодороги «Москва-Волгоград», не справился с управлением. В результате легковой автомобиль столкнулся с Камазом под управлением 64-летнего водителя, который двигался  в попутном направлении. Водитель «десятки» получил различные травмы. 
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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