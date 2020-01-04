В Волгограде в огне погибли двое мужчин

Происшествия 04.01.2020 19:33
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04.01.2020 19:33
Двое мужчин погибли сегодня на пожаре в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в сгоревшем частном домовладении обнаружены тела погибших 1976 и 1971 годов рождения.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании дома на улице Просвещения поступило на пульт оперативного дежурного в 16:39. Строение горело по всей площади. В 17:03 пожар был ликвидирован. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не пользоваться неисправными и кустарными электроприборами, не бросать непотушенные спички и окурки, беречь себя и близких.
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