



В Волгоградской области проиндексировали меры социальной поддержки. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. В списке – около четырех десятков различных пособий и социальных выплат, размер которых увеличится с 1 января 2020 года. Правда, индексация будет совсем небольшой. Например, размер адресного пособия одиноким малоимущим гражданам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, составит в будущем году 206 рублей – на 6 рублей больше. Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания ветеран труда, увеличится до 575 рублей вместо 558, компенсация затрат на газификацию жилья льготным категориям граждан – до 17 тысяч рублей вместо 16601 рубля.

В перечне социальных мер также выплаты инвалидам, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, детям погибшим в авиакатастрофе самолета «Москва-Волгоград», больным СПИДом, потерявшим имущество в результате стихийных бедствий, воспитателям детей-сирот и т.д.



