Общество

Волгоградского военного осудили на 6 лет за гибель в ДТП двух человек

Общество 19.12.2019 12:12
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19.12.2019 12:12


К лишению свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима приговорен военнослужащий одной из воинских частей Волгоградской области Анатолий Лоцман, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию облсуда.  Приговор вынесен по следам аварии, произошедшей 3 августа текущего года. Двигаясь на автомобиле по автодороге «Октябрьский – Шебалино» со скоростью около 157 км/ч, военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, припаркованным у обочины, после чего столкнулся с опорой линии электропередач и стеной здания магазина. В автомобиле под управлением Анатолия Лоцмана  находились трое пассажиров. В результате столкновения двое из них скончались на месте происшествия.
В судебном заседании Лоцман вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме. Судом также частично удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 300 000 рублей в пользу каждой. Кроме того, военнослужащий лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года

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