В волгоградской библиотеке организуют совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина





В библиотеке имени Горького 19 декабря соберутся представители власти, ОНФ, журналисты, политологи, представители общественных организаций, чтобы посмотреть и обсудить пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Начало встречи в 13-00 на четвертом этаже актового зала. После просмотра состоится общественная дискуссия основных вопросов, затронутых в ходе пресс-конференции.

Напомним, в списке журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Владимира Путина, оказались сразу несколько представителей прессы Волгоградской области, в том числе корреспондент ИА «Высота 102». Кроме того, шанс задать вопрос президенту получили журналисты ИА «СоцИнформБюро», Урюпинского радио, МТВ, «МК в Волгограде», «Волгоград - Родной город» и других СМИ. Всего в опубликованном на официальном сайте Кремля списке 1895 журналистов со всей России и зарубежья.

На прошлогодней пресс-конференции единственный от Волгоградской области вопрос президенту задал гендиректор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев. Он заявил, что у волгоградцев «большие чаяния» по поводу возрождения Качинского училища, расформированного в 1998 году. Владимир Путин ответил, что посоветуется с Минобороны, так как это ведомство выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил.

К слову, Владимир Путин отвечал и на другие вопросы из Волгоградской области. Например, в 2017 году на прямой линии с президентом Алексей Бакулин – сын депутата Волгоградской облдумы Анатолия Бакулина, который занимается машиностроительным производством, распереживался на тему отставки главы ФБР. Второй вопрос прозвучал с главной высоты Волгограда – Мамаева кургана, где принимали присягу военнослужащие. Слово дали жителю Сергиева Посада - отцу одного из солдат. Его интересовал вопрос о том, какие уроки извлекла российская армия из операции в Сирии.



