Там, где клен шумит: в Волгоградской области на свалке высадят лес















Власти региона, наконец, обратили внимание на одну из самых токсичных свалок в городе Дубовка Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», определен подрядчик, который за 1,7 миллиона рублей проведет мероприятия по ликвидации опасного объекта и его рекультивации.

Работы начнутся осенью будущего года и продлятся до конца 2023 года. В рамках работ по рекультивации, в частности, планируется высадить на освобожденном от хлама участке земли около 4,5 тысячи сеянцев различных пород деревьев, в том числе клена остролистного. Так что к концу 2023 года на месте бывшей свалки должен стоять молодой лес.

Между тем, напомним, о проблемах жителей Дубовки из-за несанкционированной свалки ИА «Высота 102» сообщало не раз. Последний сигнал от жителей приходил весной этого года. Люди жаловались, что платить в связи с мусорной реформой они стали в 2-3 раза больше, однако нелегальная свалка продолжала разрастаться. Жители Дубовки подозревали, что отходы из района не вывозятся на полигон в Волжском, а разгружаются по-прежнему на левой свалке. Горожанам даже удалось это снять на видео. В результате пополнения нелегальной свалки при наступлении теплой погоды здесь начинались пожары, а люди задыхались от вони и гари.

Видео от 3 мая 2019 года.