Общество

Погрануправление ФСБ России по Волгоградской области зовет в свои ряды

Общество 13.12.2019 19:58
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13.12.2019 19:58


О наборе кандидатов на службу по контракту на воинские должности водителей, вожатых служебных собак, а также специалистов, имеющих техническое образование объявило Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, комплектуемые подразделения расположены в населенных пунктах Палласовского и Старополтавского районов. Кроме того, проводится набор кандидатов для службы в других регионах. 
Военнослужащим предоставляется: служебное жилье, вещевое имущество, бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное обеспечение, лечение в военно-медицинских учреждениях ФСБ России. Для детей сотрудников выделяются места в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке. 
Денежное довольствие – от 35 тысяч рублей в зависимости от выслуги лет, занимаемой должности и воинского звания, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 45 суток.
По истечении 6 лет военной службы по контракту сотрудники имеют  право приобрести собственное жилье по избранному месту жительства по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения. Погашение ипотечного кредита осуществляется за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем, в связи с особыми условиями службы к кандидатам предъявляются следующие требования:
- возраст от 18 до 30 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- прошедшие военную службу по призыву либо не проходившие
военную службу по призыву, но имеющие высшее образование;
- категория годности по состоянию здоровья к военной службе – «А», «Б»;
- соответствующий уровень физической подготовки;
- гражданство Российской Федерации и отсутствие гражданства
иностранного государства, в том числе у близких родственников;
- отсутствие судимости, включая погашенную.
По вопросам оформления на службу можно обратиться в отдел кадров по адресу: Волгоград, улица  Лесогорская, д. 67 А, контактный телефон 8-(8442)-39-68-54, с 09.00 до 17.00 (в будние дни).

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