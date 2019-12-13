Погрануправление ФСБ России по Волгоградской области зовет в свои ряды





О наборе кандидатов на службу по контракту на воинские должности водителей, вожатых служебных собак, а также специалистов, имеющих техническое образование объявило Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, комплектуемые подразделения расположены в населенных пунктах Палласовского и Старополтавского районов. Кроме того, проводится набор кандидатов для службы в других регионах.

Военнослужащим предоставляется: служебное жилье, вещевое имущество, бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное обеспечение, лечение в военно-медицинских учреждениях ФСБ России. Для детей сотрудников выделяются места в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке.

Денежное довольствие – от 35 тысяч рублей в зависимости от выслуги лет, занимаемой должности и воинского звания, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 45 суток.

По истечении 6 лет военной службы по контракту сотрудники имеют право приобрести собственное жилье по избранному месту жительства по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения. Погашение ипотечного кредита осуществляется за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем, в связи с особыми условиями службы к кандидатам предъявляются следующие требования:

- возраст от 18 до 30 лет;

- образование не ниже среднего (полного) общего;

- прошедшие военную службу по призыву либо не проходившие

военную службу по призыву, но имеющие высшее образование;

- категория годности по состоянию здоровья к военной службе – «А», «Б»;

- соответствующий уровень физической подготовки;

- гражданство Российской Федерации и отсутствие гражданства

иностранного государства, в том числе у близких родственников;

- отсутствие судимости, включая погашенную.

По вопросам оформления на службу можно обратиться в отдел кадров по адресу: Волгоград, улица Лесогорская, д. 67 А, контактный телефон 8-(8442)-39-68-54, с 09.00 до 17.00 (в будние дни).