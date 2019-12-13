Погрануправление ФСБ России по Волгоградской области зовет в свои ряды

Денежное довольствие – от 35 тысяч рублей в зависимости от выслуги лет, занимаемой должности и воинского звания, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 45 суток.
По истечении 6 лет военной службы по контракту сотрудники имеют право приобрести собственное жилье по избранному месту жительства по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения. Погашение ипотечного кредита осуществляется за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем, в связи с особыми условиями службы к кандидатам предъявляются следующие требования:
- возраст от 18 до 30 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- прошедшие военную службу по призыву либо не проходившие
военную службу по призыву, но имеющие высшее образование;
- категория годности по состоянию здоровья к военной службе – «А», «Б»;
- соответствующий уровень физической подготовки;
- гражданство Российской Федерации и отсутствие гражданства
иностранного государства, в том числе у близких родственников;
- отсутствие судимости, включая погашенную.
По вопросам оформления на службу можно обратиться в отдел кадров по адресу: Волгоград, улица Лесогорская, д. 67 А, контактный телефон 8-(8442)-39-68-54, с 09.00 до 17.00 (в будние дни).