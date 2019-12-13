Буйный волгоградский пассажир ударил полицейского в вагоне-ресторане поезда

Расследования 13.12.2019 18:14
679 2
13.12.2019 18:14
Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Волгоградской области за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, инцидент произошел на территории Ростовской области 16 октября текущего года, но о возбуждении уголовного дела сообщается сегодня.
По версии следствия, сотрудники полиции прибыли к вагону-ресторану пассажирского поезда "Саратов - Адлер", который находился на станции Сальск Ростовской области, с целью задержания буйного пассажира. Будучи недовольным действиями сотрудников полиции, он в присутствии посторонних начал высказывать угрозы применения физического насилия к одному из правоохранителей, а затем ударил последнего кулаками в область груди, чем причинил физическую боль. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Реклама
Суд незаконно повысил комфорт осужденного директора «Волжского бисквита»13.12.2019 16:12
Расследования 13.12.2019 16:12
1013 3 Обсудить
Жительницу Волгограда осудили за молчание о примкнувшей к террористам знакомой13.12.2019 15:28
Расследования 13.12.2019 15:28
841 3 Обсудить
Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской области13.12.2019 11:19
Расследования 13.12.2019 11:19
4776 16 Обсудить
В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окно12.12.2019 14:02
Расследования 12.12.2019 14:02
3401 Обсудить
В Волгограде врача и медсестру осудили за "продажу" справок 22 водителям12.12.2019 11:45
Расследования 12.12.2019 11:45
4149 1 Обсудить
Волгоградский облсуд запретил уничтожать видео с избирательных участков11.12.2019 13:06
Расследования 11.12.2019 13:06
11735 17 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор сотруднице почты за присвоение миллиона10.12.2019 12:49
Расследования 10.12.2019 12:49
4776 10 Обсудить
В Волгограде расследовали дело об опасных уколах красоты10.12.2019 12:12
Расследования 10.12.2019 12:12
3091 1 Обсудить
В Волгоградской области по факту гибели малыша на морозе возбуждено уголовное дело10.12.2019 10:22
Расследования 10.12.2019 10:22
7736 3 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор по делу о сбыте наркотиков на 45 млн рублей09.12.2019 15:20
Расследования 09.12.2019 15:20
3124 1 Обсудить
В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улице09.12.2019 11:18
Расследования 09.12.2019 11:18
14436 8 Обсудить
В Волгограде поймали двух телефонных мошенников за обман жителей Ижевска09.12.2019 08:48
Расследования 09.12.2019 08:48
1758 3 Обсудить
Под Волгоградом многодетного отца осудили за авто-охоту на зайца08.12.2019 13:57
Расследования 08.12.2019 13:57
3007 10 Обсудить
В Волгоградской области будут судить водителя, перевернувшего самосвал на многодетную мать08.12.2019 11:39
Расследования 08.12.2019 11:39
6161 1 Обсудить
В смертельном ДТП под Волгоградом обвиняют водителей сразу двух машин06.12.2019 17:24
Расследования 06.12.2019 17:24
4561 2 Обсудить
Реклама