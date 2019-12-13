Буйный волгоградский пассажир ударил полицейского в вагоне-ресторане поезда





Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Волгоградской области за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, инцидент произошел на территории Ростовской области 16 октября текущего года, но о возбуждении уголовного дела сообщается сегодня.

По версии следствия, сотрудники полиции прибыли к вагону-ресторану пассажирского поезда "Саратов - Адлер", который находился на станции Сальск Ростовской области, с целью задержания буйного пассажира. Будучи недовольным действиями сотрудников полиции, он в присутствии посторонних начал высказывать угрозы применения физического насилия к одному из правоохранителей, а затем ударил последнего кулаками в область груди, чем причинил физическую боль. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.



