Опасная оттепель: в травмпунктах Волгограда образовались очереди

Общество 13.12.2019 14:33
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13.12.2019 14:33
Неожиданно скользкое утро добавило пациентов в волгоградские травмпункты. Как сообщает ИА "Высота 102", только в поликлинику № 3 Центрального района сегодня обратились десятки человек с различными ушибами, вывихами и переломами конечностей. Врачи-травматологи пояснили, что обращаются пациенты не только с бытовыми травмами, но и полученными в результате падения на улице. Среди пострадавших есть как молодые, так и пожилые волгоградцы.
Так, пожилой мужчина рассказал, что льда не видел и поскользнулся, что называется, на ровном месте у Дома Павлова, прямо за памятником Ленину. "Там сплошной лед, как оказалось", - пояснил пострадавший. О том, что сегодня действительно скользко говорили многие. Некоторые, несмотря на полученные травмы, излучали оптимизм и охотно позировали на фотокамеру.
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