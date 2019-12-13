



ООО "Волжские тепловые сети" призывают жителей Волжского войти в новый год без долгов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в период с 10 по 24 декабря все потребители, имеющие задолженность за коммунальные ресурсы «отопление» и «горячая вода», могут погасить долг без пени при 100% его оплате.

Внимание: акция не распространяется на пени, начисленные по судебному решению.



