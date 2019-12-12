Волгоградский аэропорт открывает новые рейсы

Также из Волгограда в Казань с 4 января начнут выполняться транзитные рейсы в Омск, а с 9 января – в Новый Уренгой.
С 13 января из волгоградского аэропорта запланировано выполнение рейсов в Астрахань и Уфу на самолетах ATR-72. В Астрахань вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам в 23.00, из Астрахани самолет будет приземляться в волгоградском аэропорту по вторникам и субботам в 07.00.
В эти же дни будут осуществляться и прилеты из столицы Башкортостана в волгоградский аэропорт. Время отправления воздушного судна из Волгограда – 13.50, прилет в Волгоград – 22.30. Время перелета в одном направлении составляет 2 часа 40 минут.
Также с января будет осуществлять полеты в Краснодар и Сочи. В Краснодар рейсы запланированы 3 раза в неделю - понедельник, среда и суббота. Время вылета из аэропорта Волгоград в 22.30, время прилета в Волгоград – 13.00. Время в пути на одном направлении – 2 часа.
С 19 января 2020 года запланированы прямые рейсы в Самару по воскресеньям. Вылет из Волгограда на самолете Sukhoi Superjet 100 в 22.50, время в пути – 2 часа 10 минут.