Волгоградский аэропорт открывает новые рейсы





В январе приближающегося 2020 года расписание волгоградского аэропорта пополнится новыми направлениями полетов, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы воздушной гавани, откроются рейсы в Челябинскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Так, с 8 января по средам самолет Bombardier CRJ-200 будет курсировать по маршруту Волгоград – Челябинск – Сургут и обратно. Время отправления из Волгограда – 17.00, прибытие в Челябинск – в 20.10, вылет из Челябинска через 40 минут (20.50), посадка в Сургуте – 22.20. Обратно из Сургута самолет вылетит в 23.10, приземлится в Челябинске в 00.55, вылетит через 45 минут (01.40) и совершит посадку в аэропорту Волгограда в 03.00.

Также из Волгограда в Казань с 4 января начнут выполняться транзитные рейсы в Омск, а с 9 января – в Новый Уренгой.

С 13 января из волгоградского аэропорта запланировано выполнение рейсов в Астрахань и Уфу на самолетах ATR-72. В Астрахань вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам в 23.00, из Астрахани самолет будет приземляться в волгоградском аэропорту по вторникам и субботам в 07.00.

Полететь в Уфу можно будет 3 раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам.

В эти же дни будут осуществляться и прилеты из столицы Башкортостана в волгоградский аэропорт. Время отправления воздушного судна из Волгограда – 13.50, прилет в Волгоград – 22.30. Время перелета в одном направлении составляет 2 часа 40 минут.

Также с января будет осуществлять полеты в Краснодар и Сочи. В Краснодар рейсы запланированы 3 раза в неделю - понедельник, среда и суббота. Время вылета из аэропорта Волгоград в 22.30, время прилета в Волгоград – 13.00. Время в пути на одном направлении – 2 часа.

В Сочи рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Вылет из Волгограда в 07.55, возвращение в аэропорт Волгограда – в 22.10.

С 19 января 2020 года запланированы прямые рейсы в Самару по воскресеньям. Вылет из Волгограда на самолете Sukhoi Superjet 100 в 22.50, время в пути – 2 часа 10 минут.