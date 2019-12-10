В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группы
Общество 10.12.2019 16:22
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10.12.2019 16:22
Руководство музея-панорамы "Сталинградская битва" крайне негативно отреагировало на публикацию искаженного изображения скульптуры "Родины-матери" на обложке нового альбома астраханской рэп-группы Anacondaz. Как сегодня сообщил ИА "Высота 102" директор музея-панорамы "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, в скандальном коллаже он усматривает явное искажение облика объекта культурного наследия и военного мемориала.
"В прокуратуру с официальным заявлением мы не обращались. Но что касается отношения к этому, то оно резко негативное", - отметил Дементьев. Он пояснил, что музей-заповедник, как балансодержатель объекта, в данном случае не является потерпевшей стороной. "Потерпевшая сторона - это все мы с вами", - считает Дементьев. По его мнению, в случае, когда оскверняют монумент, например, Вечный огонь, правоохранительные органы проводят проверку без заявлений от кого-либо. Директор музея-заповедника отметил, что оценку подобным действиям дают правоохранительные органы, чего можно ждать и в данном случае.
Астраханская рэп-группа 5 декабря официально представила свой новый альбом "Мои дети не будут скучать" с изображением разорванной скульптуры "Родины-матери" на обложке. Коллаж сделан так, словно из монумента выползает скелет. Авторы обложки также пририсовали "Родине-матери" две красные линии, видимо, кровавые слезы.
Астраханские СМИ сообщили, что автором обложки является фотограф Маруся Махмутова. При этом не поясняется, что она хотела "сказать" этим творчеством.
Напомним, что ранее за вольное использование образа "Родины-матери" поплатился экс-глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков. Его осудили за публичное осквернение символа воинской славы России и приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Позже Верховный суд РФ отменил наказание, в связи с истечением срока давности правонарушения. В марте 2017 года Волков разместил в одной из групп "Вконтакте" фотографию скульптуры "Родина-Мать зовет!", изображение лица и руки которой были окрашены зеленым цветом.
Статуя "Родина-мать зовет" является главной скульптурой памятника - ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Работа скульптора Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.
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