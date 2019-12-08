В отдаленных хуторах Волгоградской области закрылись аптеки





В Нехаевском районе Волгоградской области закрылись аптечные пункты сразу в четырех селах – в хуторах Кругловка, Упорники, Роднички и Динамо. Теперь за лекарствами придется ездить в райцентр. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, причина закрытия – финансовая. Так, в аптечных киосках должно быть установлено оборудование для маркировки лекарств. Его стоимость – около ста тысяч рублей, но осилить такие затраты крошечным аптечным пунктам нереально. В администрации района пояснили, что пункты входили в аптечную сеть ООО «Фармация». «Пункты в этих селах держали до последнего. Хотя были проблемы с кадрами – в некоторых на четверть ставки работали глубоко пожилые люди. Молодых кадров, конечно же, нет. Но все равно умудрялись, даже несмотря на отсутствие прибыли, не закрывать эти аптеки. Теперь все – больше такой возможности нет. Мы просили минздрав РФ, чтобы сделали исключение для отдаленных поселков, где есть аптеки, не ставить это оборудование. Но все бесполезно – сказали, исключений не будет», - сообщил источник в районной администрации.

К слову, в Волгоградской области уже давно закрылись аптечные пункты в отдаленных селах. Нехаевский район был приятным исключением на этом фоне. Но теперь и здесь пожинают плоды модернизации, а скорее оптимизации сферы фармации.



