В отдаленных хуторах Волгоградской области закрылись аптеки

Общество 08.12.2019 10:54
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08.12.2019 10:54
В Нехаевском районе Волгоградской области закрылись аптечные пункты сразу в четырех селах – в хуторах Кругловка, Упорники, Роднички и Динамо. Теперь за лекарствами придется ездить в райцентр. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, причина закрытия – финансовая. Так, в аптечных киосках должно быть установлено оборудование для маркировки лекарств. Его стоимость – около ста тысяч рублей, но осилить такие затраты крошечным аптечным пунктам нереально. В администрации района пояснили, что пункты входили в аптечную сеть ООО «Фармация». «Пункты в этих селах держали до последнего. Хотя были проблемы с кадрами – в некоторых на четверть ставки работали глубоко пожилые люди. Молодых кадров, конечно же, нет. Но все равно умудрялись, даже несмотря на отсутствие прибыли, не закрывать эти аптеки. Теперь все – больше такой возможности нет. Мы просили минздрав РФ, чтобы сделали исключение для отдаленных поселков, где есть аптеки, не ставить это оборудование. Но все бесполезно – сказали, исключений не будет», - сообщил источник в районной администрации.
К слову, в Волгоградской области уже давно закрылись аптечные пункты в отдаленных селах. Нехаевский район был приятным исключением на этом фоне. Но теперь и здесь пожинают плоды модернизации, а скорее оптимизации сферы фармации.
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