В Волгоградской области обнаружили зараженный АЧС автомобиль

Общество 05.12.2019 08:21
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05.12.2019 08:21
В Волгоградской области – новая вспышка африканской чумы свиней. Как сообщает ИА «Высота 102», постановлением губернатора Волгоградской области определен комплекс мероприятий для недопущения распространения инфекции на территории региона. Очаг АЧС зафиксирован в селе Новый Кондаль Руднянского района, на территории одного домовладения. Инфицированными оказались несколько объектов – подворье, веранда жилого дома и автомобиль «Нива». На время ограничительных мероприятий запрещается вывоз и ввоз животных в радиусе очага инфекции, предусматривается организация контрольно-пропускного пункта и т.д.
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