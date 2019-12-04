Экология

АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителях

Экология 04.12.2019 15:38
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04.12.2019 15:38


Специалисты волгоградского «КАУСТИКа» на очной встрече с жителями рабочего поселка Светлый Яр, представителями местных властей, областного комитета природных ресурсов, регионального и муниципального экологических советов обсудили проект реконструкции второй секции пруда-накопителя. 
Секция № 2 пруда-накопителя как объект использования, обезвреживания и размещения отходов является природоохранным объектом и одним из элементов сложной многоуровневой системы биологических очистных сооружений «КАУСТИКа», которые уже более пятидесяти лет перерабатывают и очищают промышленные и бытовые сточные воды Кировского и Красноармейского районов Волгограда. При этом очищенная с помощью специальных технологий вода не направляется в Волгу, а собирается на прудах-накопителях и прудах-испарителях, территории которых официально являются охотничьими угодьями.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, во время обсуждения проекта реконструкции одной из секций пруда-накопителя светлоярцев, представителей местных органов власти и общественных экологов, в первую очередь, интересовали причины проведения модернизации и предполагаемый экологический эффект.
«Мы осознаем нашу колоссальную ответственность, которая связана с необходимостью постоянного уменьшения техногенного воздействия предприятия на окружающую среду, - сказал участникам встречи заместитель главного эколога АО «КАУСТИК» Игорь Поддубный. – Проект реконструкции секции № 2 пруда-накопителя как раз и предусматривает постепенное сокращение этого воздействия. Так, в частности, и перечень, и количество отходов и выбросов в воздух в результате этой реконструкции будут неуклонно сокращаться. На это нацелены и модернизация производства, и весь комплекс природоохранных мероприятий, реализуемых на предприятии».
В настоящее время в соответствии с действующими нормативами, промышленные отходы предприятия обезвреживаются, утилизируются или размещаются во второй секции пруда-накопителя, при условии поддержания защитного водного слоя (глубиной до 4-х метров) с подпиткой биологически очищенной водой. 
По проекту, который представила авторитетная в этой сфере компания ООО «ПРОФЭКОКОНСАЛТ», предполагается изменить территориальное зонирование секции, в результате чего постепенно, в течение нескольких лет, будет сокращаться площадь поверхности воды, а, значит, уменьшится поверхность «зеркала испарения». Кроме этого, применение новых экологичных методов обезвреживания химических соединений и ряд других конструктивных решений полностью соответствуют требованиям строительных, санитарно-гигиенических, экологических норм и правил законодательства РФ и отвечают критериям наилучших доступных технологий.
Добавим, что в ближайшее время проект реконструкции второй секции пруда-накопителя АО «КАУСТИК» будет направлен на государственную экологическую экспертизу. При этом специалисты предприятия в режиме очного диалога продолжат знакомить жителей Светлоярского района, природоохранные, надзорные ведомства и общественные организации с конкретными мерами по улучшению экологической ситуации на территории расположения своих объектов.

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