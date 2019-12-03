Общество

«Грабят среди бела дня!»: под Волгоградом на глазах жителей поселка демонтируют водопровод

Общество 03.12.2019 19:19
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03.12.2019 19:19





Жители поселка Радужный Городищенского района уже второй день бьют во все колокола. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, накануне в поселок приехал бульдозер без каких-либо опознавательных знаков и начал рыть траншеи, где еще в 2000-х годах проложили водопровод. «Его вели в поселок Царицын, но по назначению  так и не использовали. Но трубы там отличные, прекрасно сохранившиеся. Теперь их демонтируют и складывают, видимо, на металлолом собрались отправить», - предположили люди. В поселок уже вызывали полицейских, которые, по словам местных жителей, сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств демонтажа водопровода. «Нашему главе рабочие показали какие-то странные документы, которые датируются 2009 годом. Мы не знаем, кто эти люди, на каком основании они забирают трубы. Разрешения на земляные работы они нам тоже не могли предоставить», - возмущаются жители поселка. 
По их словам, бульдозерист заехал на детскую площадку, которую жители устанавливали во время благоустройства поселка, завалил на бок уличный туалет, вторгся на территорию двух частных участков. «У нас есть сомнения, что эти люди действуют законно на территории нашего поселка. Мы ждем вмешательства властей и правоохранительных органов», - заявили люди. 

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