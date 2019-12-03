Общество

Два района Волгоградской области первыми примут удар снежной стихии

Общество 03.12.2019 13:36
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03.12.2019 13:36


В ближайшие два часа ожидается снег на участках трассы Р-22 «Каспий» в Новониколавском районе и  трассы Р-219 «Волгоград-Котельниково –Сальск» в Котельниковском районе. Возможно образование наката и  обледенение дорожного полотна, предупредили водителей в ГИБДД. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о принятии своевременных мер безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов.
  В случае осложнения дорожной обстановки на трассы для патрулирования будут направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.
  Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на трассах необдуманных рискованных маневров и  опасных обгонов. Напомним, накануне о неблагоприятном прогнозе погоды сообщали  в ГУ МЧС по Волгоградской области. 

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