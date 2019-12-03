Два района Волгоградской области первыми примут удар снежной стихии





В ближайшие два часа ожидается снег на участках трассы Р-22 «Каспий» в Новониколавском районе и трассы Р-219 «Волгоград-Котельниково –Сальск» в Котельниковском районе. Возможно образование наката и обледенение дорожного полотна, предупредили водителей в ГИБДД. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, д испетчерам автовокзалов направлены уведомления о принятии своевременных мер безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов.

В случае осложнения дорожной обстановки на трассы для патрулирования будут направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на трассах необдуманных рискованных маневров и опасных обгонов. Напомним, накануне о неблагоприятном прогнозе погоды сообщали в ГУ МЧС по Волгоградской области.



