



Районный суд обязал администрацию Красного сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обустроить места накопления твердых коммунальных отходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с иском к чиновникам обратился Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор. Выяснилось, что на территории сельского поселения, в которое входят такие населенные пункты, как Заяр, Красный Сад, Калинин, Стандартный и Первомайский, отсутствовали площадки для сбора мусора. В адрес органа местного самоуправления было внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Однако с той поры ничего не изменилось. Представители администрации сельского поселения пытались доказать в суде, что заявок от населения на обустройство площадок не поступало, а люди пользуются бестарным способом сбора отходов. Однако избежать выполнения своих обязательств сельским чиновникам не удалось. После вступления решения суда в законную силу места для сбора мусора должны быть оборудованы на территории поселения в течение месяца.

Между тем, бестарный способ вывоза мусора широко используется не только в деревнях, но и в частном сектора на территории Волгограда. Многие горожане недовольны этим обстоятельством, однако местные чиновники не спешат избавлять их от поистине «дедовского» метода вывоза мусора.



