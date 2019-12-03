Общество 03.12.2019 17:48
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03.12.2019 17:48
Районный суд обязал администрацию Красного сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обустроить места накопления твердых коммунальных отходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с иском к чиновникам обратился Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор. Выяснилось, что на территории сельского поселения, в которое входят такие населенные пункты, как Заяр, Красный Сад, Калинин, Стандартный и Первомайский, отсутствовали площадки для сбора мусора. В адрес органа местного самоуправления было внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Однако с той поры ничего не изменилось. Представители администрации сельского поселения пытались доказать в суде, что заявок от населения на обустройство площадок не поступало, а люди пользуются бестарным способом сбора отходов. Однако избежать выполнения своих обязательств сельским чиновникам не удалось. После вступления решения суда в законную силу места для сбора мусора должны быть оборудованы на территории поселения в течение месяца.
Между тем, бестарный способ вывоза мусора широко используется не только в деревнях, но и в частном сектора на территории Волгограда. Многие горожане недовольны этим обстоятельством, однако местные чиновники не спешат избавлять их от поистине «дедовского» метода вывоза мусора.
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