В Волгограде жителям отдаленного поселка дали призрачную надежду на газификацию





«А у нас в доме – газ» - искренне надеются, что скоро так про себя смогут сказать жители поселка Центральный-2, расположенного в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Надежда Батова, с «Волгоградгоргазом» у обитателей поселка наметилась договоренность о разработке проекта подключения поселка к голубому топливу. «Изготовление документации компания берет на себя. А вот газораспределительный шкаф и уличные сети, предполагается, что будут строиться на условиях софинансирования из бюджета и наших личных сбережений». – пояснила Надежда. Органы власти, тем не менее, о планах жителей Центрального-2 еще не осведомлены. Поэтому о выделении денег из казны пока говорить преждевременно.

Поселок Центральный-2 расположен в Советском районе Волгограда. В 2010 году бывший СНТ, как поясняли жители, исключили из черты Городищенского района и присоединили к областному центру. Территория, расположенная вблизи ростовской трассы, получила статус жилой зоны, а домовладения официально именуются не дачными, а индивидуальными жилыми строениями.

О проблеме отсутствия газа инициативная группа поселка два месяца назад рассказала на приеме у депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко. Люди пожаловались на то, что собственник коммерческих газовых сетей, расположенных возле поселка, запросил «космические» цены за врезку в газопровод. Назывались цены в размере 300 тысяч рублей за одно домовладение. Парламентарий назвала эти суммы явно завышенными и направила от своего имени обращения в региональное УФАС и областной комитет по тарифному регулированию.

В бюджете Волгоградской области 2020 года на газификацию заложено 95 млн рублей. За последние пять лет природным ресурсом обеспечили 106 населенных пунктов. В итоге уровень газификации Волгоградской области сейчас составляет 86,5%.

Председатель правления ПАО «Газпром» Виктор Зубков во время своего последнего визита в Волгоград в августе текущего года заявил, что Волгоградская область должна быть полностью газифицирована к 2025 году.



