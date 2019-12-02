В Волгограде жителям отдаленного поселка дали призрачную надежду на газификацию

Общество 02.12.2019 19:22
830 3
02.12.2019 19:22
«А у нас в доме – газ» - искренне надеются, что скоро так про себя смогут сказать жители поселка Центральный-2, расположенного в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Надежда Батова, с «Волгоградгоргазом» у обитателей поселка наметилась договоренность о разработке проекта подключения поселка к голубому топливу. «Изготовление документации компания берет на себя. А вот газораспределительный шкаф и уличные сети, предполагается, что будут строиться на условиях софинансирования из бюджета и наших личных сбережений». – пояснила Надежда. Органы власти, тем не менее, о планах жителей Центрального-2 еще не осведомлены. Поэтому о выделении денег из казны пока говорить преждевременно.
Поселок Центральный-2 расположен в Советском районе Волгограда. В 2010 году бывший СНТ, как поясняли жители, исключили из черты Городищенского района и присоединили к областному центру. Территория, расположенная вблизи ростовской трассы, получила статус жилой зоны, а домовладения официально именуются не дачными, а индивидуальными жилыми строениями.
О проблеме отсутствия газа инициативная группа поселка два месяца назад рассказала на приеме у депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко. Люди пожаловались на то, что собственник коммерческих газовых сетей, расположенных возле поселка, запросил «космические» цены за врезку в газопровод. Назывались цены в размере 300 тысяч рублей за одно домовладение. Парламентарий назвала эти суммы явно завышенными и направила от своего имени обращения в региональное УФАС и областной комитет по тарифному регулированию.
В бюджете Волгоградской области 2020 года на газификацию заложено 95 млн рублей. За последние пять лет природным ресурсом обеспечили 106 населенных пунктов. В итоге уровень газификации Волгоградской области сейчас составляет 86,5%.
Председатель правления ПАО «Газпром» Виктор Зубков во время своего последнего визита в Волгоград в августе текущего года заявил, что Волгоградская область должна быть полностью газифицирована к 2025 году.
Реклама
«Уволенная с должности» главная елка Волгограда сменила место жительства02.12.2019 17:56
Депутаты Волгоградской облдумы созрели для митингов под своими окнами02.12.2019 16:24
В центре Волгограда на любимый депутатами ресторан могут повесить крупный штраф02.12.2019 14:11
В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумы02.12.2019 12:50
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево Волгограда02.12.2019 10:19
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбы02.12.2019 10:16
Волгоградские коммунальщики провели бессонную ночь02.12.2019 08:46
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверки01.12.2019 17:40
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской области01.12.2019 16:17
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиями01.12.2019 13:15
В первый день зимы в Волгограде развеялся туман01.12.2019 12:23
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцев01.12.2019 11:22
В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов рублей30.11.2019 22:20
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в Волгограде30.11.2019 17:00
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожан30.11.2019 14:45
Реклама