Общество

Все в тумане: в аэропорту Волгограда не смог приземлиться самолет из Москвы

Общество 29.11.2019 16:39
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29.11.2019 16:39


Сегодня рейс 1188 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту "Москва – Волгоград", произвел вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского аэропорта, такое решение командир судна принял из-за метеоусловий, которые не позволили самолету приземлиться в аэропорту назначения. Вылет воздушного судна запланирован из Астрахани на 17.00. 
Еще один рейс "Аэрофлота" № 1182 был задержан на вылет из аэропорта Шереметьево по погодным условиям в Волгограде. Сейчас самолет уже находится в пути, его посадка в городе-герое ожидается в 17.45. 
В настоящее время аэропорт Волгограда работает по фактической погоде. Решение о взлете и посадке принимают командиры воздушных судом.

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