



Сегодня рейс 1188 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту "Москва – Волгоград", произвел вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского аэропорта, такое решение командир судна принял из-за метеоусловий, которые не позволили самолету приземлиться в аэропорту назначения. Вылет воздушного судна запланирован из Астрахани на 17.00.

Еще один рейс "Аэрофлота" № 1182 был задержан на вылет из аэропорта Шереметьево по погодным условиям в Волгограде. Сейчас самолет уже находится в пути, его посадка в городе-герое ожидается в 17.45.

В настоящее время аэропорт Волгограда работает по фактической погоде. Решение о взлете и посадке принимают командиры воздушных судом.



