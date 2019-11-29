











На будущей неделе знаменитый Сталинградский тополь потревожат озеленители. Поздняя осень, когда сокодвижение в растениях приостановлено, – отличное время для омолаживающих процедур. Предстоящие работы сегодня возле дерева-исполина, высота которого - 16 метров, обсудили представители МБУ «Волгоградзеленхоз», члены общественной палаты и администрации Центрального района города, сообщает ИА «Высота 102».

Для обрезки кроны дерева на Аллею Героев пригонят две единицы спецтехники – в том числе, автогидроподъемник с рабочей высотой до 24 метров. Работникам «Зеленхоза» предстоит потрудиться над формированием кроны тополя и обрезкой большой накренившейся ветви. Образовавшийся срез для быстрого заживления обработают садовым варом.

Основание тополя беспокойство у специалистов не вызывает. Еще в 2011 году по рекомендациям центра защиты леса коммунальщики очистили его от гнили залили в пустоты бетон.

Сталинградский тополь по меркам этого рода деревьев является долгожителем – ему около 70-80 лет. В среднем, тополя живут по 40 лет. План мероприятий по спасению этого дерева разработали в волгоградском филиале ФБУ «Рослесозащита». Установлено, что дерево имеет внутренние повреждения (ядровую гниль), из-за чего древесина стала рыхлой и ей тяжело удерживать массивную верхушку. Если провести омолаживающие процедуры, то, по оценкам экспертов, жизнь зеленого насаждения можно продлить на достаточно продолжительное время.



