В Волгограде Волга «заходит в берега»





Уровень воды в Волге стал резко падать после того, как на Волжской ГЭС закрыли затворы водосливной плотины. Как сообщает ИА «Высота 102», вода уже освободила половину «захваченной» набережной на Тулака. О том, что здесь было всего несколько дней назад, говорит лишь ледяная «каемка» - именно до этой отметки добиралась вода.





Напомним, осенний паводок – явление крайне редкое для наших краев. На Волжской ГЭС объясняли необходимость открытия затворов водосливной плотины переполненными водохранилищами в верховьях Волги из-за резкого таяния снега.











