В Волгограде Волга «заходит в берега»

Общество 28.11.2019 17:23
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28.11.2019 17:23
Уровень воды в Волге стал резко падать после того, как на Волжской ГЭС закрыли затворы водосливной плотины. Как сообщает ИА «Высота 102», вода уже освободила половину «захваченной» набережной на Тулака. О том, что здесь было всего несколько дней назад, говорит лишь ледяная «каемка» - именно до этой отметки добиралась вода.
Напомним, осенний паводок – явление крайне редкое для наших краев. На Волжской ГЭС объясняли необходимость открытия затворов водосливной плотины переполненными водохранилищами в верховьях Волги из-за резкого таяния снега.
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