Общество

Чиновники Волгоградской области заказали охрану за 18 миллионов рублей

Общество 22.11.2019 20:32
4111 7
22.11.2019 20:32


На услуги физической охраны органов исполнительной власти Волгоградской области на будущий год потратят около 18 миллионов рублей. Соответствующее извещение, сообщает ИА «Высота 102», разместило  на сайте госзаказов ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области». Под охрану возьмут около полутора десятков помещений в нескольких районах Волгограда, где расположены различные комитеты и инспекции администрации региона. В частности, комитет строительства, комитет финансов, комитет физической культуры и спорта, комитет здравоохранения и т.д. Как следует из технической документации, речь идет о физически подготовленных охранниках, которые должны иметь огнестрельное нарезное оружие и различные спецсредства для осуществления функций по охране имущества и работающих в ведомствах сотрудников. Причем здания по проспекту Ленина,9, где располагается администрация региона, в списке объектов нет. 
Ранее, напомним, администрация Волгограда объявила об аукционе на охрану районных администраций, мэрии и городской думы. На эти цели выделено более 7 миллиона рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Общество
22.11.2019 13:31
Общество 22.11.2019 13:31
746 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 12:55
Общество 22.11.2019 12:55
7911 3 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 12:43
Общество 22.11.2019 12:43
1154 4 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 11:05
Общество 22.11.2019 11:05
4967 8 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 10:57
Общество 22.11.2019 10:57
9923 39 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 09:29
Общество 22.11.2019 09:29
6412 26 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 08:30
Общество 22.11.2019 08:30
5003 13 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 20:47
Общество 21.11.2019 20:47
26585 12 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 15:50
Общество 21.11.2019 15:50
5930 25 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 12:30
Общество 21.11.2019 12:30
8214 18 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 11:18
Общество 21.11.2019 11:18
4373 9 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 08:52
Общество 21.11.2019 08:52
974 3 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2019 15:41
Общество 20.11.2019 15:41
6182 4 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2019 13:58
Общество 20.11.2019 13:58
3663 16 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2019 10:58
Общество 20.11.2019 10:58
25275 25 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:32
Чиновники Волгоградской области заказали охрану за 18 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в час-пик произошло ЧП на трамвайных путяхСмотреть фотографии
15:59
Гендиректор волгоградского «Ротора» попросил болельщиков не плевать на полСмотреть фотографии
14:32
Конец «дона Эдуардо» близок: Городищенский район Волгоградской области скоро обезглавятСмотреть фотографии
14:22
Аномальные сбросы воды на Волжской ГЭС превысили нормальный уровень Смотреть фотографии
12:55
В этом году в Волгоградской области почти тысяча человек заразились СПИДомСмотреть фотографии
12:43
Волгоградский наркодиспансер "отретушируют" перед выдачей новых справок о медосмотреСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде сотрудник Госжилнадзора поплатился за нарушениеСмотреть фотографии
11:59
Волгоградские единороссы держат курс на Москву для участия в партийном съездеСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадала пассажирка нелегальной маршруткиСмотреть фотографии
11:43
Предприятие сына экс-депутата Волгоградской облдумы получит налоговые льготы Смотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области браконьера вычислили по фото в соцсетиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде рядом с УФСБ несет дозор странный человекСмотреть фотографии
10:46
Решение вопроса с поступлением в ВУЗ в Волгограде за 1 миллион рублей обернулось уголовным деломСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде столкнулись два трамвая: пострадал пассажирСмотреть фотографии
10:12
В Волжском ранее судимый директор УК попался на присвоении денег жильцовСмотреть фотографии
09:29
Депутаты Госдумы РФ выводят репетиторов и «мужей на час» из Волгоградской области на чистую водуСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде жильцы общежития пострадали в пожареСмотреть фотографии
08:30
В Минздраве РФ нашли крайнего в скандале с новыми правилами медосмотраСмотреть фотографии
20:47
Закупку услуг сотовой связи для чиновников Волгоградской области посчитали «мутной»Смотреть фотографии
18:12
ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подвели итоги конкурса социальных и культурных проектовСмотреть фотографии
15:50
"В связи с обеспокоенностью граждан": Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителейСмотреть фотографии
15:31
В Волгоградской облдуме между принятием законов депутаты травят путинские анекдоты Смотреть фотографииCмотреть видео
14:57
Руководитель Волгоградской областной федерации бокса высказался по поводу скандала с безработным тренером сборнойСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде охранники разграбили вверенный им грузСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской облдуме единоросс и коммунистка поспорили о зарплатах сельских учителейСмотреть фотографии
12:30
"Всех не примем": волгоградцы штурмуют кабинеты наркологов в последний день перед подорожанием справокСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде в трамвае умер пенсионерСмотреть фотографии
11:18
Долой "зарплатное рабство": УФАС предупредило глав районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Бывшего лидера профсоюзов Волгоградской области досрочно выпускают из колонии Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 