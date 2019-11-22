



На услуги физической охраны органов исполнительной власти Волгоградской области на будущий год потратят около 18 миллионов рублей. Соответствующее извещение, сообщает ИА «Высота 102», разместило на сайте госзаказов ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области». Под охрану возьмут около полутора десятков помещений в нескольких районах Волгограда, где расположены различные комитеты и инспекции администрации региона. В частности, комитет строительства, комитет финансов, комитет физической культуры и спорта, комитет здравоохранения и т.д. Как следует из технической документации, речь идет о физически подготовленных охранниках, которые должны иметь огнестрельное нарезное оружие и различные спецсредства для осуществления функций по охране имущества и работающих в ведомствах сотрудников. Причем здания по проспекту Ленина,9, где располагается администрация региона, в списке объектов нет.

Ранее, напомним, администрация Волгограда объявила об аукционе на охрану районных администраций, мэрии и городской думы. На эти цели выделено более 7 миллиона рублей.



