Общество 22.11.2019 20:32
4111 7
22.11.2019 20:32
На услуги физической охраны органов исполнительной власти Волгоградской области на будущий год потратят около 18 миллионов рублей. Соответствующее извещение, сообщает ИА «Высота 102», разместило на сайте госзаказов ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области». Под охрану возьмут около полутора десятков помещений в нескольких районах Волгограда, где расположены различные комитеты и инспекции администрации региона. В частности, комитет строительства, комитет финансов, комитет физической культуры и спорта, комитет здравоохранения и т.д. Как следует из технической документации, речь идет о физически подготовленных охранниках, которые должны иметь огнестрельное нарезное оружие и различные спецсредства для осуществления функций по охране имущества и работающих в ведомствах сотрудников. Причем здания по проспекту Ленина,9, где располагается администрация региона, в списке объектов нет.
Ранее, напомним, администрация Волгограда объявила об аукционе на охрану районных администраций, мэрии и городской думы. На эти цели выделено более 7 миллиона рублей.
Реклама
Телемедицина появилась в аптеках22.11.2019 13:31
В этом году в Волгоградской области почти тысяча человек заразились СПИДом22.11.2019 12:55
Волгоградский наркодиспансер "отретушируют" перед выдачей новых справок о медосмотре22.11.2019 12:43
В Волгоградской области браконьера вычислили по фото в соцсети22.11.2019 11:05
В Волгограде рядом с УФСБ несет дозор странный человек22.11.2019 10:57
Депутаты Госдумы РФ выводят репетиторов и «мужей на час» из Волгоградской области на чистую воду22.11.2019 09:29
В Минздраве РФ нашли крайнего в скандале с новыми правилами медосмотра22.11.2019 08:30
Закупку услуг сотовой связи для чиновников Волгоградской области посчитали «мутной»21.11.2019 20:47
"В связи с обеспокоенностью граждан": Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей21.11.2019 15:50
"Всех не примем": волгоградцы штурмуют кабинеты наркологов в последний день перед подорожанием справок21.11.2019 12:30
Долой "зарплатное рабство": УФАС предупредило глав районов Волгоградской области21.11.2019 11:18
В хуторе Волгоградской области разрушенное почтовое отделение отключили от отопления21.11.2019 08:52
Ремонт заброшенного ЦУМа в Волгограде чиновники начали с себя20.11.2019 15:41
В Волгограде УК заставили засыпать «ничейный» провал20.11.2019 13:58
Волгоградская гордума пустила в коммерческий оборот лакомый кусок земли в центре города20.11.2019 10:58
Реклама