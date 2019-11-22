В Волгограде рядом с УФСБ несет дозор странный человек

Общество 22.11.2019 10:57
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22.11.2019 10:57
Немолодой мужчина по имени Юрий ночует на стуле под стенами кинотеатра «Победа» буквально в нескольких десятках метров от региональных управлений МВД и ФСБ. Мужчина, которому, по его словам, негде жить, проводит на улице и морозные ночи. Журналисту ИА «Высота 102» удалось пообщаться со странным человеком. Юрий мало что смог рассказать о себе – кроме того, что он разведен. О причинах нахождения на посту, впрочем, он поведал больше. По его утверждениям, он здесь находится для «охраны оборудования» по приказу неких людей.
На предложение помочь с устройством в социальный приют в Кировском районе мужчина ответил категорическим отказом. По его словам, без соответствующей команды он не может покинуть свой пост, в случае его исчезновения, предупредил он, «вам будут звонить серьезные люди». «Вы же не хотите неприятностей от убийц и людоедов?», - озираясь, спросил он. Юрий также поведал, что хорошо знает телеведущего Дмитрия Кисилева, которому он попросил передать привет.
Какую-либо помощь Юрий принять отказался и сказал, что все у него есть – сигареты и еда. Действительно, в пакете, пристроенном на стуле, находились какие-то продукты. Деньги за его выполнение обязанностей сторожа, по его словам, ему должны привезти сегодня.
Как рассказали сотрудники расположенных рядом учреждений, Юрий ночует в центре города на стуле уже почти полгода. И, похоже, даже серьезное похолодание не может его заставить бросить свой «пост».
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