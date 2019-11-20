Ремонт заброшенного ЦУМа в Волгограде чиновники начали с себя





Около пяти миллионов рублей будет потрачено из бюджета на продолжение ремонта в заброшенном Центральном универмаге Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько извещений на проведение ремонтных работ размещены на сайте госзаказов. В частности, на устройство электропроводки на 4-ом и 5-ом этажах израсходуют около 2,4 миллиона рублей, на вентиляцию и кондиционирование 4-го и 5-ого этажей – еще почти 2 миллиона рублей, на проведение пожарной сигнализации на этих двух этажах – более 600 тысяч рублей. Еще 10 миллионов рублей ранее предусмотрели в бюджете Волгоградской области на ремонт фасада.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о начале ремонта 4-го этажа и лестницы Центрального универмага, на что было выделено около 1,7 миллиона рублей. Между тем, на 4-ом этаже располагается комитет культуры Волгоградской области.

Здание ЦУМа в Волгограде пустует с 2011 года и за это время пришло в негодность. Инициатором выселения арендаторов из ЦУМа был экс-губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. С той поры применения зданию, расположенному в центре города, так и не нашли.



