Ремонт заброшенного ЦУМа в Волгограде чиновники начали с себя

Общество 20.11.2019 15:41
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20.11.2019 15:41
Около пяти миллионов рублей будет потрачено из бюджета на продолжение ремонта в заброшенном Центральном универмаге Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько извещений на проведение ремонтных работ размещены на сайте госзаказов. В частности, на устройство электропроводки на 4-ом и 5-ом этажах израсходуют около 2,4 миллиона рублей, на вентиляцию и кондиционирование 4-го и 5-ого этажей – еще почти 2 миллиона рублей, на проведение пожарной сигнализации на этих двух этажах – более 600 тысяч рублей. Еще 10 миллионов рублей ранее предусмотрели в бюджете Волгоградской области на ремонт фасада.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о начале ремонта 4-го этажа и лестницы Центрального универмага, на что было выделено около 1,7 миллиона рублей. Между тем, на 4-ом этаже располагается комитет культуры Волгоградской области.
Здание ЦУМа в Волгограде пустует с 2011 года и за это время пришло в негодность. Инициатором выселения арендаторов из ЦУМа был экс-губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. С той поры применения зданию, расположенному в центре города, так и не нашли.
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