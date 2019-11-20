Общество

Волгоградская гордума пустила в коммерческий оборот лакомый кусок земли в центре города

Общество 20.11.2019 10:58
6280 19
20.11.2019 10:58


Земельный участок рядом с рынком на ул. Ткачева будет продан с торгов. Об этом на сегодняшнем заседании городской думы сообщил руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвин Петров, передает ИА «Высота 102». Депутатам предлагали поменять  назначение земельного участка, который по генплану был зарезервирован под разворотное кольцо троллейбусов. Однако данный объект там не планируется. Петров сообщил, что участок площадью в 30 соток пустят в коммерческий оборот, не исключив и жилую застройку. Некоторые депутаты предложили разбить на этом месте парк или установить спортплощадку. Сейчас там располагается платная автопарковка, которую чиновник назвал временной. Размещение спортивного объекта Эдвин Петров назвал нецелесообразным, так как через дорогу школа «Поколение» начинает строить спорткомплекс. 

Единороссы участия в дискуссии по поводу пустыря на ул. Ткачева не принимали. Выступали независимый депутат, представители коммунистов и справоросов. И.о. председателя гордумы Владлен Колесников пытался их унять, пока не выступил с «железным аргументом» депутат-единоросс Иван Никитин, который потребовал «прекратить демагогию». В результате за новое будущее земли в центре города проголосовали 19 депутатов, 4 воздержались, а 2 выступили против. 
Еще один вопрос о правилах землепользования и застройки касался улицы Могилевича в Тракторозаводском районе. Рядом со стадионом «Трактор» городские власти хотят возвести крытый каток, ФОК и 4 спортплощадки. Депутаты сегодня изменили назначение этого участка, причем без особых споров. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Общество
20.11.2019 13:58
Общество 20.11.2019 13:58
3017 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2019 10:32
Общество 20.11.2019 10:32
2752 12 Обсудить

0
Далее
Общество
20.11.2019 09:01
Общество 20.11.2019 09:01
10414 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 16:37
Общество 19.11.2019 16:37
2587 10 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 15:47
Общество 19.11.2019 15:47
9960 30 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 15:29
Общество 19.11.2019 15:29
3482 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 12:17
Общество 19.11.2019 12:17
534 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 10:57
Общество 19.11.2019 10:57
5916 17 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 09:31
Общество 19.11.2019 09:31
6930 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 08:22
Общество 19.11.2019 08:22
1190 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 19:54
Общество 18.11.2019 19:54
11898 22 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 16:43
Общество 18.11.2019 16:43
28847 12 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 15:46
Общество 18.11.2019 15:46
1581 3 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 14:52
Общество 18.11.2019 14:52
988 2 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 13:20
Общество 18.11.2019 13:20
17400 40 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:38
В Волгограде около 60 тысяч человек стали «полубезработными»Смотреть фотографии
14:11
Безработный тренер по боксу в обращении к президенту заявил о коррупции в детском спорте Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайнСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде УК заставили засыпать «ничейный» провалСмотреть фотографии
12:37
Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшетаСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде капитан танкера разрешил похитить 33 тонны моторного маслаСмотреть фотографии
10:58
Волгоградская гордума пустила в коммерческий оборот лакомый кусок земли в центре городаСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские депутаты "утяжелили" продуктовые наборы для участников Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области научный сотрудник организовал браконьерский вылов краснокнижной рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Под Волгоградом в реке нашли автомобиль с телом 90-летнего водителяСмотреть фотографии
09:01
В Волжском в феврале приступят к ремонту дорог почти на полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде в отношении директора ООО «МАН» возбудили уголовное дело Смотреть фотографии
20:10
В Волгоградской области сотрудник Росреестра и адвокат в тандеме мошенничали с квартирамиСмотреть фотографии
19:55
В Краснооктябрьском районе Волгограда большегруз протаранил 12 машинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородовСмотреть фотографии
16:57
Депутаты Волгоградской гордумы приготовились «ломать копья» из-за дележа землиСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде участник войны в Чечне отвоевал у Минобороны 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
«Ростелеком» приготовил новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»Смотреть фотографии
15:47
«Идиоты и скоты»: В Волгограде оскорбленные казаки требуют наказать депутата-единоросса из МихайловкиСмотреть фотографии
15:23
Волгоградский облсуд не стал прекращать уголовное дело в отношении виновницы жуткого ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассыСмотреть фотографии
14:47
"Вы здесь для чего?": беспомощность власти на местах разгневала губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В поликлинике Волжского трубного завода появился уникальный диагностический комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культурыСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплатеСмотреть фотографии
12:07
Депутаты Госдумы хотят ввести в Волгоградской области налоги для самозанятыхСмотреть фотографии
11:42
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуютСмотреть фотографии
10:57
"Считаем, что нас обманули перед выборами": дольщики снова устроили пикет у администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
«Проваливайтесь дальше»: чиновники посчитали ничейной яму около многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:54
Дочь маршала Еременко - о неизвестных страницах жизни своего отца и его поэме "Сталинград"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 