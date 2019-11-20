



Земельный участок рядом с рынком на ул. Ткачева будет продан с торгов. Об этом на сегодняшнем заседании городской думы сообщил руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвин Петров, передает ИА «Высота 102». Депутатам предлагали поменять назначение земельного участка, который по генплану был зарезервирован под разворотное кольцо троллейбусов. Однако данный объект там не планируется. Петров сообщил, что участок площадью в 30 соток пустят в коммерческий оборот, не исключив и жилую застройку. Некоторые депутаты предложили разбить на этом месте парк или установить спортплощадку. Сейчас там располагается платная автопарковка, которую чиновник назвал временной. Размещение спортивного объекта Эдвин Петров назвал нецелесообразным, так как через дорогу школа «Поколение» начинает строить спорткомплекс.





Единороссы участия в дискуссии по поводу пустыря на ул. Ткачева не принимали. Выступали независимый депутат, представители коммунистов и справоросов. И.о. председателя гордумы Владлен Колесников пытался их унять, пока не выступил с «железным аргументом» депутат-единоросс Иван Никитин, который потребовал «прекратить демагогию». В результате за новое будущее земли в центре города проголосовали 19 депутатов, 4 воздержались, а 2 выступили против.

Еще один вопрос о правилах землепользования и застройки касался улицы Могилевича в Тракторозаводском районе. Рядом со стадионом «Трактор» городские власти хотят возвести крытый каток, ФОК и 4 спортплощадки. Депутаты сегодня изменили назначение этого участка, причем без особых споров.



