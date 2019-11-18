В Волгограде гражданина Ирака отправили в колонию за гибель в ДТП мотоциклиста и его девушки

Расследования 18.11.2019 11:59
1209 0
18.11.2019 11:59
Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении гражданина Ирака, по вине которого погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, 25-летний Ал-Машхадани Хумам Ахмед Дияб получил четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. также он лишен права управлять транспортными средствами на два года.
Напомним, трагедия произошла 17 мая прошлого года. 25-летний гражданин Ирака, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», выезжая с прилегающей территории из-под моста через Волгу на Набережную им. 62-й Армии, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «БМВ S 1000 RR». Мотоцикл, которым управлял 35-летний мужчина, двигался по главной дороге в сторону Краснооктябрьского района. Мотоциклист и его пассажир - 26-летняя девушка – в результате аварии от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, травмы различной степени тяжести получил 17-летний пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Реклама
Под Волгоградом на хищении 20 тонн сырой нефти попались опытные рецидивисты18.11.2019 10:32
Расследования 18.11.2019 10:32
2899 1 Обсудить
Волгоградка пыталась устроиться кассиром в «Покупочку» за «Apple Iphоne 7»17.11.2019 11:24
Расследования 17.11.2019 11:24
2844 6 Обсудить
В Волгограде экс-директор горпитомника идет под суд за мошенничество с деньгами на бездомных собак15.11.2019 15:03
Расследования 15.11.2019 15:03
22119 22 Обсудить
В Волгограде производителя фальшивого алкоголя на 65 миллионов осудили на 5 лет14.11.2019 15:47
Расследования 14.11.2019 15:47
3839 6 Обсудить
В Волгограде вскрыли крупную аферу с кредитами, под подозрением банковские работники14.11.2019 09:45
Расследования 14.11.2019 09:45
14699 6 Обсудить
За семь поддельных банкнот жителю Волгограда грозит 8 лет12.11.2019 17:32
Расследования 12.11.2019 17:32
1645 1 Обсудить
В Волгограде семейную даму шантажировали интимными фото12.11.2019 17:15
Расследования 12.11.2019 17:15
8877 12 Обсудить
В дело о сносе в Волгограде "Соснового бора" хотят втянуть ФСБ12.11.2019 12:40
Расследования 12.11.2019 12:40
33278 29 Обсудить
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 52,5 млн рублей12.11.2019 12:29
Расследования 12.11.2019 12:29
2463 3 Обсудить
По делу о гибели двоих человек в ДТП с участием экс-мэра Волжского назначены экспертизы11.11.2019 11:36
Расследования 11.11.2019 11:36
11996 8 Обсудить
В Волгоградской области престарелого мужчину забили молотком из-за 2,5 тысяч рублей11.11.2019 10:35
Расследования 11.11.2019 10:35
1847 1 Обсудить
Житель Волжского получил 5 лет «строгача» за драку возле бара09.11.2019 16:23
Расследования 09.11.2019 16:23
3831 2 Обсудить
«Фикция и подстава»: волгоградца судят за создание фирм-однодневок08.11.2019 16:49
Расследования 08.11.2019 16:49
4754 6 Обсудить
"Год скостили": экс-судья из Волгоградской области поедет в колонию за гибель двух братьев07.11.2019 16:40
Расследования 07.11.2019 16:40
10831 9 Обсудить
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесу07.11.2019 14:37
Расследования 07.11.2019 14:37
4346 6 Обсудить
Реклама