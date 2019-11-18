В Волгограде гражданина Ирака отправили в колонию за гибель в ДТП мотоциклиста и его девушки





Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении гражданина Ирака, по вине которого погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, 25-летний Ал-Машхадани Хумам Ахмед Дияб получил четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. также он лишен права управлять транспортными средствами на два года.

Напомним, трагедия произошла 17 мая прошлого года. 25-летний гражданин Ирака, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», выезжая с прилегающей территории из-под моста через Волгу на Набережную им. 62-й Армии, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «БМВ S 1000 RR». Мотоцикл, которым управлял 35-летний мужчина, двигался по главной дороге в сторону Краснооктябрьского района. Мотоциклист и его пассажир - 26-летняя девушка – в результате аварии от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, травмы различной степени тяжести получил 17-летний пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



