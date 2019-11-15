Волжский трубный завод стал победителем всероссийской премии «Экспортер года»





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победителем заключительного этапа всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес».

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве 14 ноября 2019 года в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Награду вручили первый заместительпредседателя Правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, всего в конкурсе приняли участие более 1600 российских компаний, он проводился в два этапа: сначала лучшие организации определялись на уровне федеральных округов, во втором туре — на национальном уровне. Основными критериями отбора победителей стали: объем отгруженной за рубеж товарной продукции, динамика поставок и другие успехи в развитии экспорта за предыдущий год.

«Работая в составе ТМК, предприятие имеет возможность совершенствовать технологии и соответствовать самым высоким запросам потребителей на зарубежных рынках. Победа в конкурсе «Экспортер года» — это свидетельство признания наших достижений на государственном уровне, подтверждение высокой деловой активности и репутации нашего заводаза рубежом», — прокомментировал победу в конкурсе управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» инициирована в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ежегодная премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Российским предпринимателям сегодня нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнерами, как учитывать опыт и особенности менталитета иностранных коллег, преодолевать барьеры. Премия «Экспортер года» призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами», — сказал Антон Силуанов.

«Российские компании, как крупные, так малые и средние, уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Это говорит о том, что российская продукция востребована за рубежом, спрос на нее возрастает», — отметил Андрей Слепнев.

Волжский трубный завод (ВТЗ)(https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Завод производит более 800 типоразмеров труб, в том числе бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов. На предприятии работают более 10 тысяч человек.



