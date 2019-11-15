Экономика

Волжский трубный завод стал победителем всероссийской премии «Экспортер года»

Экономика 15.11.2019 13:58 Новости компаний
199 0
15.11.2019 13:58 Новости компаний


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победителем заключительного этапа всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес». 
Торжественная церемония награждения состоялась в Москве 14 ноября 2019 года в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Награду вручили первый заместительпредседателя Правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, всего в конкурсе приняли участие более 1600 российских компаний, он проводился в два этапа: сначала лучшие организации определялись на уровне федеральных округов, во втором туре — на национальном уровне. Основными критериями отбора победителей стали: объем отгруженной за рубеж товарной продукции, динамика поставок и другие успехи в развитии экспорта за предыдущий год.
«Работая в составе ТМК, предприятие имеет возможность совершенствовать технологии и соответствовать самым высоким запросам потребителей на зарубежных рынках. Победа в конкурсе «Экспортер года» — это свидетельство признания наших достижений на государственном уровне, подтверждение высокой деловой активности и репутации нашего заводаза рубежом», — прокомментировал победу в конкурсе управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» инициирована в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ежегодная премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
«Российским предпринимателям сегодня нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнерами, как учитывать опыт и особенности менталитета иностранных коллег, преодолевать барьеры. Премия «Экспортер года» призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами», — сказал Антон Силуанов.
«Российские компании, как крупные, так малые и средние, уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Это говорит о том, что российская продукция востребована за рубежом, спрос на нее возрастает», — отметил Андрей Слепнев.
Волжский трубный завод (ВТЗ)(https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Завод производит более 800 типоразмеров труб, в том числе бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов. На предприятии работают более 10 тысяч человек.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Экономика
15.11.2019 08:32
Экономика 15.11.2019 08:32
10065 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.11.2019 17:03
Экономика 14.11.2019 17:03
1492 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.11.2019 10:11
Экономика 14.11.2019 10:11
1043 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2019 15:44
Экономика 13.11.2019 15:44
1319 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2019 13:10
Экономика 13.11.2019 13:10
13804 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2019 06:59
Экономика 13.11.2019 06:59
697 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2019 18:35
Экономика 12.11.2019 18:35
39405 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2019 15:56
Экономика 12.11.2019 15:56
687 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2019 09:55
Экономика 12.11.2019 09:55
722 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2019 09:08
Экономика 12.11.2019 09:08
854 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.11.2019 12:27
Экономика 11.11.2019 12:27
936 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.11.2019 11:00
Экономика 11.11.2019 11:00
854 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 16:43
Экономика 08.11.2019 16:43
3579 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 15:44
Экономика 08.11.2019 15:44
922 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2019 15:43
Экономика 08.11.2019 15:43
3163 20 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:31
Водитель легковушки избил маршрутчика за "шашечки" на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волжский трубный завод стал победителем всероссийской премии «Экспортер года»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде учительница стала инвалидом в кабинете директора школыСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде экс-депутат гордумы после ДТП оказался на судебной скамьеСмотреть фотографии
12:47
«Третий раз за 60 лет»: на Волжской ГЭС начался беспрецедентный сброс водыСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области прощаются с главным казаком Иловлинского районаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Урюпинске Волгоградской области водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылсяСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде за взятку в кабинете пристава поймали должникаСмотреть фотографии
09:03
Под Волжским в ДТП погибли два человекаСмотреть фотографии
09:01
Губернатор Волгоградской области прикоснулся к скульптуре ПахмутовойСмотреть фотографии
08:32
Администрация Волгоградской области берет кредит в 3 миллиарда рублей на "черный день"Смотреть фотографии
06:38
Аудиторы КСП Волгоградской области выйдут на дорогиСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде эксперты дали рекомендацию по назначению нового главврача роддома № 2Смотреть фотографии
16:58
В Волгограде на ликвидацию опасного наследия завода-банкрота «Химпром» выделяют 5 миллиардов рублейСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде производителя фальшивого алкоголя на 65 миллионов осудили на 5 летСмотреть фотографии
12:37
Нового главу Центрального района Волгограда нашли в сельской местностиСмотреть фотографии
11:54
«Умное освещение» от «Ростелекома» сэкономит бюджет МихайловкиСмотреть фотографии
11:16
«Семеро смелых»: в Волгоградской облдуме обнаружились явные и тайные противники бюджета (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде за взятку задержан инспектор регуправления Ростехнадзора Смотреть фотографии
10:11
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублейСмотреть фотографии
09:55
Закупку автомобилей для депутатов Волгоградской облдумы «замаскировали»Смотреть фотографии
09:45
В Волгограде вскрыли крупную аферу с кредитами, под подозрением банковские работникиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожанСмотреть фотографии
22:01
Под Волгоградом скоропостижно умер глава муниципального районаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:26
Волгоградский «Ротор» не оставил шансов подмосковным "Химкам" - 2:0Смотреть фотографии
17:27
В Волгограде приступили к начальному этапу возведения моста через Волго-Донской судоходный каналСмотреть фотографии
17:03
Волгоградские полицейские готовы заплатить за сведения о порезанном крушителе банкоматовСмотреть фотографии
15:09
«Горячая штучка»: Волгоградский завод «Красный Октябрь» привез на выставку в Москву голую женщинуСмотреть фотографии
14:42
«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Дурно пахнущая проблема Светлоярского района Волгоградской области вышла на федеральный уровень Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 