В Волгограде учительница стала инвалидом в кабинете директора школы

Общество 15.11.2019 13:53
701 2
15.11.2019 13:53
Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу учительницы из Волгограда, получившей производственную травму. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, женщина работала учителем в школе №13 Краснооктябрьского района Волгограда. В декабре 2006 года, находясь в кабинете директора школы, истец поскользнулась на влажном полу и упала, получив серьезные травмы. По данному факту был составлен акт о несчастном случае на производстве. Женщине пришлось долго лечиться в разных лечебных учреждениях. В ноябре 2008 года ей была установлена 3-я группа инвалидности. В 2013 года была установлена еще более серьезная степень утраты профессиональной трудоспособности.
Представитель ответчика в ходе рассмотрения дела настаивал на отсутствии вины работодателя в случившемся. При этом он ссылался на заключении государственного инспектора труда, в котором указано, что технических и организационных причин, по которым произошел несчастный случай, не выявлено.
Вместе с тем судом установлено, что влажная уборка в школе проводилась в нарушение распорядка дня и графика уборки помещений, о чем работник не был предупрежден. Таким образом, работодатель не обеспечил истцу безопасные условия труда.
Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда с МОУ СОШ №13 Краснооктябрьского района г.Волгограда» в пользу волгоградки была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. руб.
Не согласившись с постановленным решением, представитель ответчика обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого решения.
Реклама
В Волгограде экс-депутат гордумы после ДТП оказался на судебной скамье15.11.2019 13:31
Губернатор Волгоградской области прикоснулся к скульптуре Пахмутовой15.11.2019 09:01
Аудиторы КСП Волгоградской области выйдут на дороги15.11.2019 06:38
В Волгоградской области назначена дата прощания с главой Иловлинского района14.11.2019 13:21
За помощь в поимке преступника отметили двоих жителей Волгоградской области14.11.2019 10:56
Закупку автомобилей для депутатов Волгоградской облдумы «замаскировали»14.11.2019 09:55
Под Волгоградом скоропостижно умер глава муниципального района13.11.2019 22:01
В Волгограде после ликвидации проблем с попаданием воды в газопровод начали подачу газа в дома13.11.2019 17:18
Стрелкам часов на вокзале в Волгограде сделали "маникюр"13.11.2019 15:10
«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографии13.11.2019 14:42
В центре Волгограда 11 многоэтажек остались без газа из-за попадания воды в газопровод13.11.2019 13:34
В «Семейном разговоре» поучаствовали сотни волжан13.11.2019 11:29
В Волгоградской области служба опеки имитировала заботу о детях13.11.2019 10:21
«Дорогие депутаты»: для нового состава Волгоградской облдумы понадобились новые автомобили13.11.2019 09:04
В Волгограде на оживленном перекрестке выключились светофоры13.11.2019 08:31
Реклама