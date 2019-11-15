В Волгограде учительница стала инвалидом в кабинете директора школы





Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу учительницы из Волгограда, получившей производственную травму. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, женщина работала учителем в школе №13 Краснооктябрьского района Волгограда. В декабре 2006 года, находясь в кабинете директора школы, истец поскользнулась на влажном полу и упала, получив серьезные травмы. По данному факту был составлен акт о несчастном случае на производстве. Женщине пришлось долго лечиться в разных лечебных учреждениях. В ноябре 2008 года ей была установлена 3-я группа инвалидности. В 2013 года была установлена еще более серьезная степень утраты профессиональной трудоспособности.

Представитель ответчика в ходе рассмотрения дела настаивал на отсутствии вины работодателя в случившемся. При этом он ссылался на заключении государственного инспектора труда, в котором указано, что технических и организационных причин, по которым произошел несчастный случай, не выявлено.

Вместе с тем судом установлено, что влажная уборка в школе проводилась в нарушение распорядка дня и графика уборки помещений, о чем работник не был предупрежден. Таким образом, работодатель не обеспечил истцу безопасные условия труда.

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда с МОУ СОШ №13 Краснооктябрьского района г.Волгограда» в пользу волгоградки была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. руб.

Не согласившись с постановленным решением, представитель ответчика обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого решения.



