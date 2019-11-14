Общество

Закупку автомобилей для депутатов Волгоградской облдумы «замаскировали»

Общество 14.11.2019 09:55
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14.11.2019 09:55


Срочные изменения были внесены в конкурсную документацию аукциона на приобретение пяти автомобилей, размещенного аппаратом Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, теперь в качестве заказчика выступает ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области», известное как гараж обладминистрации. Ранее, напомним, стало известно о намерении приобрести пять черных седанов с автоматической коробкой передач со всеми удобствами и системами безопасности для депутатов Волгоградской областной думы. На эти цели планируется потратить почти 10 миллионов рублей из областного бюджета. Теперь закупка официально проходит через гараж обладминистрации. Однако это не факт, что машины будут приобретаться для чиновников – ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» обслуживает в том числе и депутатов облдумы. 
Между тем, напомним, на днях это учреждение уже закупило 11 новых автомобилей. На эти цели из бюджета было выделено 9 миллионов 229 тысяч рублей.  По итогам проведенного аукциона удалось сэкономить всего 49 тысяч рублей. 

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