Общество

«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографии

Общество 13.11.2019 14:42
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13.11.2019 14:42



В распоряжении ИА «Высота 102» оказалась видеозапись искрометной беседы губернатора Волгоградской области и молодых участников V регионального чемпионата профмастерства Worldskills Russia, который стартовал сегодня на «Волгоград Арене». Состязания проходят в трех возрастных группах — мастерство демонстрируют студенты, опытные специалисты и подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Самые юные и задорные участники чемпионата поделились с главой региона впечатлениями, а также натолкнули Андрея Бочарова на мысль, что подобные мероприятия усиленно двигают вперед решение демографических вопросов.  

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