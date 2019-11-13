На почте в Волгограде в международной посылке нашли партию контрабандного препарата





Факт контрабанды из Казахстана сотен капсул с сильнодействующим веществом, которое не продается на территории России, выявлен в одном из почтовых отделений Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», с получательницей отправления работают сотрудники Управления за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. По предварительным данным, в контрабандной посылке был препарат для похудения, вызывающий анорексию и другие опасные побочные эффекты.



