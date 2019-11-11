Под Волгоградом дачница пыталась снести мини-птицеферму соседей





Жительница Волжского потребовала через суд сноса мини-птицефермы, которая раскинулась под окнами ее частного дома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волжского городского суда, женщина направила иск против своих соседей, которые, по ее словам, не дают ей жить. Она утверждала, что вольеры с курами и петухами находятся на расстоянии около 10 метров от окон ее жилого дома. «В результате этого в доме днем и ночью слышны крики петухов, ощущается неприятный запах от продуктов жизнедеятельности птицы, создаются благоприятные условия для распространения различных вредных насекомых, паразитов, мух, грызунов, питающихся остатками корма», - сообщила суду волжанка. В обосновании своих слов женщина предъявила суду заключение ООО «Центра экспертизы работ по охране труда», которым установлено превышение уровня шума в спальной комнате ее дома. Однако доказательств того, что причиной этого являются куры и петухи, суду не было представлено.

Волжанка утверждала, что фактически соседи на своем земельном участке ведут личное подсобное хозяйство по выращиванию птицы. Заявительница просила суд запретить им содержать птицу и снести все вольеры, так как они используют свой земельный участок не по назначению, а эксплуатация вольеров для разведения птицы также приводит к загрязнению близлежащей реки Ахтуба отходами жизнедеятельности пернатых.

Соседи просили суд отказать в удовлетворении этих требований, поясняя, что содержат домашнюю птицу на принадлежащем им участке в хозяйственной постройке, огороженной металлической сеткой. А постройка находится в достаточном удалении от дома заявительницы.

Суду не были представлены доказательства того, что вольер для содержания домашней птицы, хозяйственная постройка, в которой содержится домашняя птица, находятся от забора, разделяющего участки сторон в нарушении положенных п. 6.7 СП 53.13330.2011. "Свод Правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения", на расстоянии менее 4 метров.

Рассмотрев материалы дела, выслушав все доводы суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



