Расследования 07.11.2019 16:40
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07.11.2019 16:40
Сегодня Верховный суд Российской Федерации рассмотрел апелляционную жалобу бывшей судьи Городищенского района Волгоградской области Татьяны Рыжих, не согласившейся с приговором Волгоградского облсуда, согласно которому она признана виновной в гибели двух человек. В результате вместо пяти лет в колонии Рыжих проведет четыре. Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, судом первой инстанции Рыжих была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и осуждена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Государственное обвинение в суде первой инстанции поддерживалось прокуратурой Волгоградской области.
28 апреля 2015 года в период с 20:10 до 20:40 Рыжих, управляя автомобилем «KIA Sportage», двигалась по 12-му километру Третьей продольной автомагистрали в сторону поселка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда. На этом участке дороги судья без применения мер к торможению совершила наезд на стоявших на разделительной полосе пешеходов – братьев Виктора и Василия Егоровых. От полученного удара мужчин отбросило на встречную полосу движения под колеса идущего транспорта. В результате от полученных травм братья скончались, а Рыжих с места происшествия скрылась.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Вину Рыжих не признала и обжаловала приговор в апелляционном порядке, попросив суд вынести оправдательный приговор.
Верховный суд РФ приговор в части квалификации действий Рыжих оставил без изменения, снизив назначенное наказание до 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.
Вдова Виктора и мама погибших сыновей после вынесения обвинительного приговора Волгоградским облсудом заявляли, что довольны таким решением. Нина Васильевна Егорова, в частности, говорила, что рада тому обстоятельству, что Рыжих больше никогда никого не будет судить. "Она все время изворачивалась, лгала, не попросила даже у нас прощения", - рассказывала пожилая женщина, оставшаяся без поддержки в старости. Уголовное дело против судьи было, однако, возбуждено только в начале 2018 года после личного вмешательства председателя СКР Александра Бастрыкина. Он обратился с ходатайством в квалификационную коллегию судей с просьбой возбудить дело в отношении Татьяны Рыжих. Квалификационная коллегия дала согласие и Татьяна Рыжих стала подследственной. Впоследствии она несколько раз пыталась повлиять на изменение решения квалификационной коллегии судей, ссылаясь на результаты экспертиз, заказанных ее адвокатом. Сама экс-судья настаивала на том, что это не она сбила двух пешеходов, однако в суде эти доводы не подтвердились.
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