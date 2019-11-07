



Сегодня Верховный суд Российской Федерации рассмотрел апелляционную жалобу бывшей судьи Городищенского района Волгоградской области Татьяны Рыжих, не согласившейся с приговором Волгоградского облсуда, согласно которому она признана виновной в гибели двух человек. В результате вместо пяти лет в колонии Рыжих проведет четыре. Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, судом первой инстанции Рыжих была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и осуждена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Государственное обвинение в суде первой инстанции поддерживалось прокуратурой Волгоградской области.

28 апреля 2015 года в период с 20:10 до 20:40 Рыжих, управляя автомобилем «KIA Sportage», двигалась по 12-му километру Третьей продольной автомагистрали в сторону поселка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда. На этом участке дороги судья без применения мер к торможению совершила наезд на стоявших на разделительной полосе пешеходов – братьев Виктора и Василия Егоровых. От полученного удара мужчин отбросило на встречную полосу движения под колеса идущего транспорта. В результате от полученных травм братья скончались, а Рыжих с места происшествия скрылась.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Вину Рыжих не признала и обжаловала приговор в апелляционном порядке, попросив суд вынести оправдательный приговор.

Верховный суд РФ приговор в части квалификации действий Рыжих оставил без изменения, снизив назначенное наказание до 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.