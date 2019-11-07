Общество

В Волгограде жильцы многоэтажки выжили антикафе с чердака

Общество 07.11.2019 12:17
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07.11.2019 12:17


Жильцы многоквартирного дома в Дзержинском районе добились закрытия атикафе "CHERDAK", которое работало на 10-м техническом этаже дома. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе уполномоченного по правам человека по Волгоградской области, развлекательное учреждение на последнем этаже многоквартирного дома №58 по улице Землячки открылось в 2018 году. Ночной отдых посетителей заведения, где функционировала кальянная, не давал покоя жильцам дома. Посетить чердачный закуток они попросили региональный Роспотребнадзор, Госжилинспекцию, администрацию района. За правовой поддержкой жильцы обратились к уполномоченному по правам человека. Было установлено, что антикафе не имеет отдельного входа, изолированного от жилой части здания. За это нарушение Центральный районный суд Волгограда приостановил работу заведения на 60 суток. Затем ТСЖ "Содружество", осуществляющее управление данным многоквартирным домом, обратилось в Дзержинский районный суд Волгограда с иском к собственнику нежилого помещения об обязании привести его в первоначальное состояние.
В итоге индивидуальный предприниматель услышал жильцов и сменил свою направленность. Теперь на техническом этаже работает "школа маникюра", к которой у жильцов претензий нет. 

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