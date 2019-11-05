10 млн рублей на срок до двух лет взаймы берет администрация Жирновского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, деньги требуются для покрытия дефицита бюджета и для погашения муниципальных долгов. За пользование кредитом местные власти готовы заплатить почти 2 млн рублей. В этом году администрация района уже брала ссуду в размере 15 млн рублей на аналогичные цели.

Согласно данным с сайта администрации Жирновского района, в 2019 году местный бюджет составил порядка 660 млн рублей, из которых 40% или 230 млн - это собственные налоговые и неналоговые поступления, остальная сумма – межбюджетные трансферты. Дефицит сформирован в сумме 6,4 млн рублей.

В конце августа в райцентре отпраздновали 60-летие района. Первую скважину для промышленной добычи нефти на территории региона открыли именно здесь - в селе Жирное, будущем Жирновске, 70 лет назад. Сегодня в муниципальном образовании, где по-прежнему добывается черное золото, проживает почти 40 тысяч человек.

Напомним, за помощью к коммерческим банкам в получении кредитов неоднократно обращаются администрация Волгоградской области, Волгограда и Волжского. Однако и небольшие муниципалитеты вынуждены просить в долг. Так, в этом году займы оформили городской округ Урюпинск, Клетское сельское поселение и администрация Клетского района, администрация Новониколаевского района и Заплавненское сельское поселение Ленинского района.



