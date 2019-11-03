Общество 03.11.2019 10:47
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03.11.2019 10:47
ООО «ЖКХ Городищенское» суд обязал выплатить жителю рабочего поселка Городище более 63 тысяч рублей за испорченное имущество из-за скачка напряжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, в феврале текущего года из-за резкого перепада напряжения в электросети в квартире пострадавшего вышли из строя два холодильника, две сплит-системы, стиральная машина, водонагреватель, духовой шкаф, системный блок и электронные часы.
В своем иске мужчина указал, что ответственность за причинение вреда необходимо возложить на управляющую компанию ООО «ЖКХ Городищенское», поскольку аварийность работы электросетей обусловлена ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей по содержанию общедомового имущества и соответствующего электросетевого хозяйства. В адрес УК была направлена претензия о возмещении ущерба во внесудебном порядке. Однако ущерб не был возмещен.
Житель Городище пояснил суду, что расходы на ремонт техники составили более 52 тысяч рублей. Представители УК с иском были не согласны. По их версии, скачек напряжения произошел по вине собственника квартиры, где велись ремонтные работы. Однако судебная электротехническая экспертиза показала, что «причиной аварийного режима электросети стало разрушение электрического соединения нулевого проводника с нулевой шиной вводно-распределительного устройства в области болтового соединения вследствие ненадлежащего технического обслуживания вводно-распределительного устройства».
Достоверных фактов превышения допустимо установленной мощности в квартире собственника, не выявлено. Житель Городища представил суду акты диагностики, квитанции, договоры на ремонт оборудования, товарные чеки, подтверждающие размер убытков. Суд также постановил взыскать с УК 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 10000 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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