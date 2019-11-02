Хутор в Волгоградской области стал опасным из-за бешенства





В хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области установлен карантин из-за случая заболевания бешенством среди животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в населенном пункте карантин продлится два месяца. За этот период запрещено вывозить и ввозить собак и кошек на этой территории. Жителям хутора предстоит пройти необходимые профилактические мероприятия, чтобы избежать опасности заражения этим смертельным заболеванием.