Общество

Хутор в Волгоградской области стал опасным из-за бешенства

Общество 02.11.2019 09:21
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02.11.2019 09:21


В хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области установлен карантин из-за случая заболевания бешенством среди животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в населенном пункте карантин продлится два месяца. За этот период запрещено вывозить и ввозить собак и кошек  на этой территории. Жителям хутора предстоит пройти необходимые профилактические мероприятия, чтобы избежать опасности заражения этим смертельным заболеванием. 
Между тем, напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102»,  по данным управления Роспотребнадзора в Волгоградской области за 8 месяцев 2019 года среди животных зарегистрировано 7 случаев заболевания бешенством. Самым неблагополучным по этому опасному заболеванию  был 2017 год. Тогда в регионе фиксировалось более 100 случаев бешенства.  

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