



Очередной торговый объект, принадлежащий семье экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Шелкунова, могут снести. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал арбитражного суда, мать бывшего народного избранника обязали за свой счет демонтировать пристройку к торговому центру «Советский» и магазин «Петровский», расположенные на проспекте Университетском. Решения судов не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Судебная битва мэрии Волгограда с бывшим слугой народа за снос магазина «Петровский», длится уже не первый год. В апреле текущего года арбитражный суд Поволжского округа в Казани направил дело на новое рассмотрение. В итоге арбитражный суд Волгоградской области согласился с доводами муниципалитета и вынес решение о демонтаже строения, принадлежащего бывшему слуге народа. Арендатором земельного участка выступает его мать. Как установил суд, под зданием проходят инженерные сети. При этом объект находится в границах охранной зоны подземного электрокабеля и газопровода. Данные обстоятельства, как указано в судебном акте, могут угрожать жизни и здоровью граждан. Напомним, неподалеку от магазина в мае 2017 года из-за несанкционированных земляных работ в жилом доме №60 по проспекту Университетскому произошел взрыв газа. Четверо человек погибли, 10 – получили ранения. Ранее власти города добились сноса рынка «Петровский», который также находился на муниципальной земле незаконно.

Между тем, перечень самостроев, принадлежащих господину Шелкунову, продолжает расти. Недавно областной арбитражный суд обязал родительницу экс-депутата снести пристройку площадью 56 квадратных метров к ТЦ «Советский», расположенному на остановке «Обувная фабрика». В трех павильонах, как выяснилось, торговали пивом, цветами и фастфудом. Сооружение находится на территории общего пользования – права на этот участок у семьи экс-депутата отсутствуют. Соответственно, никакие платежи в бюджет за аренду земли бывший представитель власти не платил.

Сергей Шелкунов являлся депутатом Волгоградской городской думы с 2008 по 2013 год по Советскому одномандатному избирательному округу. В 2013 году участвовал в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты нового созыва представительного собрания.



