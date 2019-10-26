В Волгограде до ноябрьских праздников продлили речные маршруты на остров Сарпинский





До 4 ноября продлевается работа трех сезонных маршрутов до острова Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, р ечные трамваи продолжат ходить по направлениям: «Тулака - Сарпинский», «Обувная - Сарпинский» и «Красноармейск - Вязовая грива». Их сезон должен был закончится 27 октября, но муниципалитет учел данные пассажиропотока и благоприятный прогноз погоды. В ближайшую неделю теплоходы дополнительно совершат свыше 130 рейсов. Всего в настоящее время работают 7 внутригородских речных маршрутов.

Кроме того, весь ноябрь продолжат работу направления «Волгоград - Культбаза», «Волгоград - Щучий проран» и «Волгоград - Островная». В зимний период обеспечит регулярное сообщение с островной частью города речной маршрут «Руднева - Сарпинский».

За прошлую зимнюю навигацию до островной части Волгограда теплоходы совершили более 900 рейсов. В течение всего холодного периода на направлении «Руднева – Сарпинский» сообщение с островом выполнялось по графику. Пассажирские теплоходы, специально подготовленные для работы в минусовые температуры, за декабрь, январь и февраль перевезли свыше 15 тысяч человек.



