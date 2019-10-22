Французский шик у «Красного Октября»: в Волгограде доделывают стильный сквер

Общество 22.10.2019 15:17
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22.10.2019 15:17
О ходе благоустройства сквера Металлургов у заводоуправления «Красного Октября» сегодня рассказали журналистам руководители предприятия, представители подрядчика и озеленители. Как сообщает ИА «Высота 102», площадка напротив проходных уже обрела черты парка во французском стиле, как и предусмотрено проектом. Все, кто участвует в процессе благоустройства еще недавно катастрофически неухоженной территории, подходят к делу с душой и искренне переживают за результат.
Напомним, что стиль сквера выбрали не случайно - завод «Красный Октябрь» был основан французским акционерным Уральско-Волжским обществом в 1897 году. Поселок, который возник рядом с предприятием, получил название «Малой Франции».
Все общестроительные работы по благоустройству обещают завершить уже в ноябре, а торжественное открытие сквера намечено на май 2020 года. А пока здесь уложены газон и тротуарная плитка, высажены растения, протестированы фонтаны, обустроены парковки и продолжает кипеть работа. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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