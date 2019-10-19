В Волгограде рядом с местом взрыва жилого дома появится скейт-парк





В Волгограде определены подрядчики для благоустройства трех общественных территорий в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ближайшее время стартуют работы по обновлению вторых очередей сквера Памяти и парка Петровского, а также по созданию сквера напротив школы № 54.

Обустройством пришкольного сквера на улице Казахской займется ООО «Промремонт». Компания разобьет цветочные клумбы и посеет газон, вдоль пешеходных дорожек специалисты установят садово-парковую мебель. Также предусмотрен поливочный водопровод протяженностью более одного километра. По периметру парковой территории установят декоративное ограждение. После на площади более 3000 квадратных метров агрономы районной коммунальной службы высадят несколько десятков сосен, предоставленных муниципальным питомником.

Создание сквера, расположенного выше трамвайной линии, станет продолжением благоустройства улицы Казахской. Ранее напротив клинической больницы скорой медицинской помощи №7 проложили новые пешеходные дорожки и установили лавочки.

Еще одна площадка для отдыха жителей района появится в сквере Памяти, расположенном на месте взорванного дома №60 по проспекту Университетскому. Согласно конкурсной документации на второй очереди сквера, которая пока пустует, индивидуальный предприниматель соберет детский игровой комплекс с качелями и каруселями. Для детей более старшего возраста и взрослых рабочие установят воркаут-комплексы на мягком резиновом покрытии с турниками. Также на территории сквера смонтируют скейт-парк, где появятся шесть фигур для выполнения трюков. В зеленой части компания уложит рулонный газон, а вдоль пешеходных аллей установит дополнительные лавочки и урны.

Обустройство первой очереди сквера Памяти было завершено весной текущего года. Этой осенью ООО «РайГрас» также приведет в порядок территорию рядом с парком «Петровским». Подрядной компании предстоит заменить тротуарное покрытие на площади порядка 300 квадратных метров, уложить систему автополива и завезти парковую мебель. В зеленой зоне строители уложат свыше 450 квадратных метров рулонного газона и высадят несколько десятков кустарников, среди которых спирея, форзиция, калина и кизильник.

На все виды работ по благоустройству общественных пространств действует гарантия – в течение пяти лет подрядные организации будут следить за состоянием объектов и в случае возникновения возможных дефектов устранят их за счет своих средств.



