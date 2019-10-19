Общество

На утреннюю Волгу в Волгограде «упали» небесные облака

Общество 19.10.2019 08:38
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19.10.2019 08:38


Осенний утренний туман над волжской водой создает эффект «упавших» на воду облаков. Под  густым облачным одеялом не видно ни воды, ни моста. Жители Волгограда, которые живут в квартирах с видом на Волгу и встали сегодня пораньше, смогли насладиться необычной картиной характерного для теплого октября атмосферного явления. Среди тех, кому не спится в субботу – фотокорреспондент ИА «Высота 102».
 

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