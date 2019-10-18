Общество

«Осень, ты меня волнуешь»: главные героини бабьего лета в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 18.10.2019 17:01
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18.10.2019 17:01


Предстоящие выходные подарят волгоградцам, возможно, последние теплые теплые дни этой осени. За окном и сегодня не погода – а просто песня. Но многим горожанам проникаться волшебными пейзажами некогда - вся жизнь на бегу. 









Бабье лето многие из нас видят сквозь просвет офисных жалюзи или устало выглядывая из окон тесных маршруток. Но есть и те, у кого большая часть рабочего дня проходит именно на свежем воздухе. 





Впереди бархатные деньки, поэтому пропустить последний аккорд бабьего лета - настоящее преступление. 



Вырваться за город на пикник, взять детей в охапку, направиться в ближайший парк, купить кофе на вынос – вдохнуть его аромат вприкуску с осенним воздухом, подставить щеку ласковому солнцу, зажмуриться и улыбнуться – простые радости доступны каждому.









Главные герои бабьего лета, разумеется, - дамы. Неспешными или бодрыми  шагами они дефилируют по городским улицам, выгуливая напоследок короткие юбки и туфли-лодочки. 



Впрочем, не все есть дело до красоты увядания природы и чудной октябрьской погоды. Печать бытовых тягот и забот – на лицах многих волгоградок.
 


Для кого-то эта осень – особенная, таящая в себе ожидание от предстоящей радостной встречи. 



От сумасшедших видов осени отвлекают проклятые гаджеты. «Сёрфят» в интернете, как модно выражаться, не только молоденькие инста-красотки, но и представительницы другого поколения.







Одни волгоградки в унисон осенним краскам выбирают для гардероба и даже причесок все самое яркое и кричащее. Иные  предпочитают не выделяться.





Другим до модных трендов  особого дела нет. Просто хочется спрятаться от шума большого города -  хотя бы ненадолго, и подумать о своем – девичьем, разумеется.



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