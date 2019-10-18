Общество 18.10.2019 17:01
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18.10.2019 17:01
Предстоящие выходные подарят волгоградцам, возможно, последние теплые теплые дни этой осени. За окном и сегодня не погода – а просто песня. Но многим горожанам проникаться волшебными пейзажами некогда - вся жизнь на бегу.
Бабье лето многие из нас видят сквозь просвет офисных жалюзи или устало выглядывая из окон тесных маршруток. Но есть и те, у кого большая часть рабочего дня проходит именно на свежем воздухе.
Впереди бархатные деньки, поэтому пропустить последний аккорд бабьего лета - настоящее преступление.
Вырваться за город на пикник, взять детей в охапку, направиться в ближайший парк, купить кофе на вынос – вдохнуть его аромат вприкуску с осенним воздухом, подставить щеку ласковому солнцу, зажмуриться и улыбнуться – простые радости доступны каждому.
Главные герои бабьего лета, разумеется, - дамы. Неспешными или бодрыми шагами они дефилируют по городским улицам, выгуливая напоследок короткие юбки и туфли-лодочки.
Впрочем, не все есть дело до красоты увядания природы и чудной октябрьской погоды. Печать бытовых тягот и забот – на лицах многих волгоградок.
Для кого-то эта осень – особенная, таящая в себе ожидание от предстоящей радостной встречи.
От сумасшедших видов осени отвлекают проклятые гаджеты. «Сёрфят» в интернете, как модно выражаться, не только молоденькие инста-красотки, но и представительницы другого поколения.
Одни волгоградки в унисон осенним краскам выбирают для гардероба и даже причесок все самое яркое и кричащее. Иные предпочитают не выделяться.
Другим до модных трендов особого дела нет. Просто хочется спрятаться от шума большого города - хотя бы ненадолго, и подумать о своем – девичьем, разумеется.
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