Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядом

Телеком 17.10.2019 14:03
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17.10.2019 14:03
Современные технологии, которые внедрил «Ростелеком», были протестированы на Форуме финансовых технологий Finopolis-2019 в Сочи. Подведены итоги использования сервиса биометрической оплаты товара, а также системы быстрого прохода на мероприятия (FastTrack) и автоматизированной выдачи именных электронных пропусков (бейджей). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
На стенде «Ростелекома» совместно с Банком Русский Стандарт участники форума совершили первый биометрический платеж, оплатив кофе одним взглядом. Такой возможностью воспользовались почти 500 человек — всего было куплено свыше 60 литров кофе. Оплата по биометрии лица проходила с помощью предоплаченной карты «Мир» Банка Русский Стандарт или Системы быстрых платежей.
В ближайшее время оплата товаров с использованием Единой биометрической системы будет внедрена в сети кофеен Coffee Bean. Для того чтобы совершать платежи одним взглядом, потенциальному покупателю необходимо сдать биометрические данные в любом банке, где установлено оборудование, передающее информацию в Единую биометрическую систему, а также привязать платежную карту к своему цифровому образу.
Сегодня сдать биометрические данные можно в любом из свыше 11 тысяч отделений 175 банков. Со списком банков, которые регистрируют биометрию, можно ознакомиться на сайте: bio.rt.ru.
Аккредитованные участники мероприятия, зарегистрированные в Единой биометрической системе, также могли пройти на форум, не предъявляя бейдж. Для этого было достаточно посмотреть в камеру или приложить ладонь — система сама определяла наличие человека в списках посетителей. В будущем такая же система может быть внедрена в аэропортах. За время форума система Fast Track зафиксировала 1 500 проходов — каждый пятый участник прошел на форум по биометрии.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».
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